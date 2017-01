Nick Lachey dobil božični čudež!

Nick Lachey in njegova žena Vanessa sta bodisi izjemno slaba matematika bodisi se je njunemu otročičku, ki je pridno rasel pod lepotičinim srcem, zelo mudilo spoznati starejšega bratca in sestrico.



Zdaj jih je pet



»Imamo novo hišo. In zdaj jo tudi potrebujemo. Nov prihod v družino spomladi 2017!« sta zaljubljenca konec septembra naznanila, da bo njuna družina že čez nekaj mesecev večja še za enega člana. A medtem ko sta pridno odštevala tedne do pomladnih mesecev, ko naj bi po njihovi hiši zadonel glas novorojenčka, je ta vse presenetil in se odločil na svet pokukati že zdaj. »Božič je bil resnično srečen. Dobila sva božični čudež!« je Lachey prešerno vzkliknil, da je te dni še v tretje postal očka.



Očetovstvo mu z nekdanjo ženo Jessico Simpson ni bilo namenjeno. Toda njegova ljubezen z Vanesso je v petletnem zakonu zdaj že v tretje obrodila sad. Pred štirimi leti ga je namreč razveselil prvorojenec Camden, ki mu je januarja lani sledila mlajša sestrica Brooklyn Elisabeth. Zdaj je namesto odvijanja daril pod novoletnim drevescem in mlaskanja za bogato obloženo božično mizo malce nervozno sedel ob ženini porodni postelji in jo spodbujal. Njun otročiček številka tri, za spol katerega sta izvedela pred nekaj tedni, se je namreč odločil, da je božični večer tisti, ko želi prvič pokukati v svet. »Pravi božični čudež. Najin Phoenix Robert Lachey se je odločil priti prezgodaj in se je rodil na božični večer.«