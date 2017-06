Ni simpatičen fant, ampak egocentrik

Na filmskem platnu prikupen in simpatičen, življenje z njim pa je pravi pekel. Tako vsaj trdi producent Mickey Boardman, ki se niti malo ne čudi temu, da je Christine Taylor, žena slovitega hollywoodskega Bena Stillerja, po 18 letih zveze dala moža na čevelj.



Uradno sta se zakonca razšla sporazumno. »Ločujeva se v ljubezni in slogi po 18 letih zveze. Najina prioriteta bosta tudi v prihodnosti najina otroka, zato prosiva za mir,« sta pred kratkim sporočila predstavnika za stike z javnostmi enega in drugega zakonca.



Igralski par se je seznanil leta 1999 na snemanju serije Heat Vision and Jack, ki je niso nikoli predvajali. Poročila sta se le leto pozneje, leta 2000, večno zvestobo sta si obljubila na sanjskih Havajih. Že poročena sta danes 51-letnik in 48-letnica skupaj igrala v številnih filmih, med njimi v Zoolanderju in Tropski nevihti. Par ima 12-letnega sina Quinlana in 15-letno hčer Ello Olivio. Njuni znanci trdijo, da vzrok za ločitev ni varanje, ampak igralčev napihnjen ego in njegovo manično nadziranje ženinega življenja.



Premagal je raka



»Vem, da imajo Stillerja vsi za super simpatičnega fanta, toda on je norec. Je najbolj razvajen igralec, s katerimi sem kdaj delal. Vpije, ima napade besa, odpušča ljudi, ukazuje, zanj je pomembno le, kako je videti on. Ubogi tisti, ki morajo snemati s Stillerjem,« je o zvezdniku dejal Boardman, z njim pa se strinja veliko kolegov.



Igralec naj bi takšen postal tudi v zasebnem življenju. Njegova žena se je menda naveličala nositi kavo na snemanje, medtem ko on vpije. Poleg tega naj bi igralec od nje zahteval, naj se drži stroge diete, ker mu je bilo všeč, ko so mu kolegi govorili, kako vitka je. Christine je na dan zaužila 10 mandljev, sir z nizko vsebnostjo maščob in jabolko, kar naj bi bil razlog, da ji ni uspelo zanositi še v tretje, česar si je zelo želela. Poleg tega je morala vsak dan dve uri vaditi v telovadnici, on pa je ves čas nadzoroval, ali se tega zares drži.



Stiller je pred slabim letom razkril, da se je daleč od oči javnosti boril z rakom na prostati. »Udarilo me je kot strela z jasnega. Sprva sploh nisem vedel, kaj se dogaja,« je priznal. Prepričan je bil, da je to njegov konec. »Zdelo se mi je, da sem zvezda vsakega filma, v katerem junak izve, da ima raka. A težava je bila, da nisem stal pred kamerami, ampak se je to odvijalo v moji resničnosti.« Slaba novica ga je dohitela kot v filmu, na petek trinajstega. »V petek, 13. junija 2014, sem dobil diagnozo raka na prostati, na operacijo pa sem moral čakati vse do konca avgusta. Imel sem vse poletje, da se le izgubljam v svojih mislih,« je pripovedoval. »Bil sem na smrt prestrašen. Vse se je ustavilo na tisti točki, ko sem prejel grozno vest. V življenju sem pritisnil na pavzo, saj nisem vedel, kaj se bo zgodilo, kaj me čaka. Če sploh kaj,« je opisoval občutke ob težki preizkušnji, ki pa je imela srečen konec. »Če potegnem črto, lahko rečem le eno – pravi srečko sem! Sem pa želel deliti svojo zgodbo, da bi morda pomagal komu, da bi se preventivno odločil za krvni test, ki razkriva raka na prostati. Temu testu se namreč lahko zahvalim, da sem še živ. No, in svojemu zdravniku,« je dejal po ozdravitvi.



Italijanske počitnice



Kot trdijo poučeni viri, je med Stillerjevo boleznijo, pa tudi po njej, zelo trpela tudi njegova žena. Pa ne le iz sočutja do moža in bojazni za njegovo življenje – Ben naj bi ji še bolj kot nekoč grenil vsakdanjik z bizarnimi zahtevami in koleričnimi izpadi.



Kmalu po novici o ločitvi so ga opazili v Italiji. V Neaplju, kjer je trenutno na počitnicah, se je nastavil fotografom pred znamenito picerijo Gina Sorbilla. Videli so ga tudi med ogledom lokalne umetniške galerije, v kateri je kupil glinenega klovna. Italijanske počitnice si je privoščil po obisku Cannesa, kjer se je udeležil premiere svojega zadnjega filma The Meyerowitz Stories: New and Selected na znamenitem canskem festivalu.



Ben Stiller velja za zvezdnika komedij. Med zvezde ga je leta 1998 izstrelil film Nori na Mary, v katerem je nastopil s Cameron Diaz. Sledile so uspešnice Njegovi ta stari, Njeni ta stari, Njuna družina ter Noč v muzeju 1 in 2. Navadno igra prikupnega, malce nerodnega moškega, ki ima dobro srce in je tudi pametnejši, kot se zdi na prvi pogled.

.