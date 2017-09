Ni se še videl v vlogi očeta

Maja sta praznovala že četrto obletnico poroke, pa vendar se Aaronu Paulu in njegovi srčni izvoljenki Lauren ni preveč mudilo, da bi se poslovila od življenja v dvoje in začela ustvarjati svojo družinico.

Nista se še sprla

»Roko na srce, nisva še začela razmišljati o otrocih. Nikamor se nama ne mudi,« je še poleti razglabljal zvezdnik, ki mu je slavo prinesla megapriljubljena serija Kriva pota (Breaking bad). Namesto načrtovanja sta se vse odločila prepustiti usodi. »Če se zgodi, se pač zgodi,« je namreč pridal igralec, ki pa verjetno ni pričakoval, da se bo njegovo seme prijelo že tako hitro. Pod srcem njegove ljubljene je namreč začelo rasti novo življenje.

Starševstva nista načrtovala. A čeprav ju je Laurenin počasi rastoči trebušček ujel malce nepripravljena, je bilo presenečenje zaradi novega življenja več kot dobrodošlo. »Poglejte, kaj sem naredil! Z besedami ne morem izraziti navdušenja, ki ga čutim ob misli, da bo tale malček že kmalu vstopil v najini življenji,« je navdušeno delil s 3,2 milijona sledilci na instagramu, ki so se ob pogledu na fotokolaž, ki ga je sestavil igralec, raznežili in z njim razveselili. Kolaž zaljubljencev v mladih letih in sonogram malčka, ki v sebi nosi genski zapis obeh, je namreč nemudoma dobil več kot 400.000 všečkov in poplavo čestitk.

Par se je spoznal na glasbenem festivalu Coachella, svojo naklonjenost sta prvi dan leta 2012 ovekovečila z zaroko v vedno romantičnem Parizu in se maja 2013 sprehodila pred oltar. In v minulih petih letih odkrila recept za uspešno, srečno ljubezen, ki je zdaj obrodila sad. »Vsa umetnost je v komunikaciji. Ljudje se prepirajo, saj se ne znajo pogovarjati. Midva z Lauren pa se pogovarjava o vsem, tudi ko naju kaj teži, in se v vseh teh letih zato še nikoli nisva sprla.«