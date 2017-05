Ni ljubila samo moža,  ampak tudi prijateljico

Najboljši prijatelji nam stojijo ob strani, ponudijo ramo opore, zaupamo pa se jim tudi tedaj, ko smo prepričani, da ne moremo zaupati nikomur več, niti partnerju. »Bila je njen varni pristan. V njej je našla uteho,« je o že nenavadno tesnem odnosu Whitney Houston in njene osebne pomočnice ter najboljše prijateljice Robyn Crawford dejala pevkina dolgoletna prijateljica in stilistka Ellin Lavar ter – tokrat pred kamerami prihajajočega dokumentarca o pokojni zvezdnici Whitney: Can I Be Me – spet razpihala sicer nikoli uradno potrjene govorice, da je ženski povezovalo več kot le platonsko prijateljstvo. »Mislim, da Whitney ni bila lezbijka, je pa bila biseksualno usmerjena,« je še pridala.



Trije v zakonu



Pisalo se je leto 1979. Whitney je bila tedaj 16-letni deklič, ko je v skupnostnem domu mesteca East Orange spoznala Robyn. In četudi je bila ta prvotno prijateljica Whitneyjinega brata, jo je Robyn vsakič zaščitila, ko so se nad njo na šolskih hodnikih začeli spravljati tiranski sošolci. Kar je bil začetek čudovitega prijateljstva. Ko je Houstonova začela razpirati krila in je odletela iz domačega gnezda, sta bili z Robyn sostanovalki, nanjo pa ni pozabila niti, ko je začela cveteti njena pevska kariera, ki jo je izstrelila v zvezdniško stratosfero: Robyn je vzela s seboj, sprva v vlogi osebne pomočnice, nato jo je povzdignila na položaj kreativne vodje, a njena najpomembnejša vloga je bila vselej vloga najboljše prijateljice. Nenehno sta tičali skupaj, kjer je bila ena, je bila tudi druga. To se ni spremenilo niti leta 1992, ko je glasbenica zakorakala pred oltar z Bobbyjem Brownom. »Whitney in Robyn sta bili skoraj kot siamski dvojčici. Med njima je bila vez, ki je ni mogel razrahljati niti Bobby. Tudi če jo je hotel potisniti v ozadje, saj je seveda hotel biti moški v razmerju, mu to ni uspelo,« je povedal Kevin Ammons, pristojen za njuno varnostno osebje. Pevkin osebni varnostnik David Roberts ga je dopolnil, da so bili v zakonu v resnici trije in se je skoraj vseskozi odvijala tiha bitka med Robyn in Bobbyjem za Whitneyjino pozornost in ljubezen. »Bobby in Robyn sta bila kot ogenj in led, goreče sta se sovražila. Borila sta se za njeno naklonjenost in pozornost, včasih sta celo fizično obračunala, in Bobby ni bil vedno zmagovalec.«



Zapustila jo je



Whitney in Bobby sta si po treh letih romance izmenjala poročne zaobljube. A če bi bilo po Robyninih željah, se to ne bi zgodilo. V luči prihajajoče poroke naj bi poskušala storiti vse, da bi Bobby sam občepel pred oltarjem. A Whitney izbranca ni želela pustiti na cedilu, prav tako ni želela, da se njen julijski poročni dan spremeni v dramo. Zato je bila on tista, ki je Robyn na svoj poročni dan presenetila z darilom, z luksuznim avtomobilom porsche, ki je bil – tako pravi Ammons – nekakšna podkupnina, da bo med ceremonijo držala jezik in se vedla okoliščinam primerno. A če je poročni dan potekal gladko, je bil zakon nato vse prej kot mirna plovba. Morda vsaj delno tudi zaradi pevkinega odnosa s pomočnico.



Govorice, da je njuno prijateljstvo preraslo tudi v telesno ljubezen, so vzklile pred dolgimi leti. Potihnile niso niti po pevkini smrti pred petimi leti. »Ja, grozno bi me motilo,« je njena mama Cissy le leto po njeni smrti odvrnila Oprah Winfrey, ki je vanjo vrtala, ali bi sprejela hčerino domnevno istospolno – ali vsaj biseksualno – usmerjenost. V svojih spominih je dodala, da so ji na ušesa sicer prišle govorice o njuni romantični zvezi, a sama o tem ni vedela ničesar. »Vem le, da je nisem želela v hčerini bližini.« Želja, ki se ji je uresničila leta 1999, ko je Robyn po koncu turneje odkorakala iz zvezdničinega življenja. A kar je bilo odgovor na Cissyjine molitve, je bilo – tako menijo mnogi Whitneyjini prijatelji – tudi začetek pevkinega konca. »To je bila njena poguba. Robyn je bila namreč tista, ki jo je držala, da se pod pritiski ni zlomila,« je povedala Ellin, z njo pa se strinja celo Brown – kljub večnemu sporu s Crawfordovo. »Iskreno mislim, da bi bila Whitney še živa, če bi bila Robyn sprejeta tudi v družino. Ko je odšla, je Whitney izgubila edino resnično prijateljico,« je dejal, četudi je lani priznal, da se je več kot zavedal, da so bili v njuni zakonski postelji v resnici trije. »Seveda sem vedel za njuno spolno razmerje. Z Whitney sva bila poročena 14 let. Govorila sva tudi o stvareh, ki se tičejo le naju in so povsem zasebne in osebne.«

