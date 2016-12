Ni ji bilo pomoči: Vse je bilo v redu, nato so njene roke naenkrat postale hladne

LOS ANGELES - V Los Angelesu je v nedeljo zaradi srčne kapi umrla legendarna hollywoodska igralka madžarskega rodu Zsa Zsa Gabor, ki velja za prvo starleto, poročajo tuje tiskovne agencije. Stara je bila 99 let. Kot je sporočil njen soprog, princ Frederic von Anhalt, je igralka umrla mirno na njunem domu na Bel Airu. »Vse je bilo v redu, nato so njene roke naenkrat postale hladne,« je pojasnil in dodal, da je poklical reševalce, ki pa njegovi soprogi niso mogli več pomagati. Kdaj in kje bo pogreb, igralkin soprog ni povedal.

Menjala je devet mož

Zsa Zsa Gabor je bila na vrhuncu slave v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Nastopila je v skupno več kot 70 filmih. Še bolj kot po filmskih vlogah je bila znana po svojih izjavah in pestrem ljubezenskem življenju. Med drugim je bila devetkrat poročena. »Biti ljubljen je prednost, ljubiti je znak šibkosti,« je bilo eno od njenih načel.

Zsa Zsa Gabor se je rodila 6. februarja 1917 v Budimpešti kot Sari Gabor. Leta 1936 je postala miss Madžarske. Leta 1941, ob začetku druge svetovne vojne, se je preselila v ZDA, kjer se je poročila s hotelskim mogotcem Conradom Hiltonom, s katerim je bila poročena od leta 1942 do leta 1947. Z njim je imela edinega otroka, hčer Francesco. Ta je lani umrla, njeno življenje pa so zaznamovali predvsem pravni spori.

Skupno je bila poročena devetkrat, nazadnje je leta 1986 dahnila usodni da princu Fredericu von Anhalt. Kljub očitkom, da je von Anhalta bolj zanimal igralkin denar kot njegova lastnica, sta skupaj vztrajala tri desetletja oz. toliko, kot so trajali vsi njeni drugi zakoni skupaj. Igralska kariera, poroke in ločitve so ji po oceni revije The Richest prinesle okoli 40 milijonov dolarjev premoženja.

Ni si jih zapomnila

Zaradi številnih zakonov, pojavljanja v filmih, kjer je upodabljala samo sebe, polnjenja strani tabloidov ter citatov o moških velja za prvo starleto, ki je bila »slavna, ker je bila slavna«.

»Ne zapomnim si nobenega imena. Zakaj pa mislite, da sem začela vse klicati 'darling,« je eden od citatov, ki se je vtisnil v spomin njenih oboževalcev. Znan je tudi njen citat: »Nikoli nisem nobenega moškega toliko sovražila, da bi mu vrnila diamante.«

Odprta in glasna igralka se je po smrti sestre Eve, prav tako igralke, leta 1995 iz javnosti umaknila v osamo in na Bel Airu živela samotno življenje. Po prometni nesreči leta 2002 je bila delno paralizirana, leta 2011 so ji amputirali nogo.