Nezvesti Kevin Hart se bo poboljšal

Moralo bi se mu smejati na vsa usta. Ne le da se že nekaj let vztrajno pojavlja pri vrhu Forbesovega seznama najbolj dobičkonosnih komikov, z ženo Eniko Parrish zdaj pričakujeta še prvega otročička. Kljub temu pa je življenje Kevina Harta trenutno vse prej kot zabavno in veselo, saj se vse globlje pogreza v mrežo obtožb o skokih čez plot, pri čemer se je pojavila izsiljevalka, ki naj bi imela obremenilne posnetke njegove nezvestobe.

Njegov prvi zakon s Torrei Hart je splaval po vodi leta 2010, uradno zaradi nepremostljivih razlik, v resnici pa zaradi njegovega varanja. In Torrei ​je stiskalo pri srcu, ker sta bila nato njena otroka del življenja ženske, ki ji je razbila zakon. »Ne verjemite vsemu, kar slišite. Njunega zakona je bilo konec, še preden sem se pojavila. Tedaj sta se že razšla in sta živela ločeno,« je Eniko obtožila Torrei. In slednji naj bi se zdaj, ko se širijo govorice, da je Kevin spet nezvest, kar malce privoščljivo smehljalo. »To je karma.«

Komik in Eniko sta se spoznala 2009., 2014. pa jo je zasnubil in lani poleti popeljal pred oltar. Kaj hitro je njuna sreča obrodila sad, saj sta maja sporočila, da ju bo obiskala štorklja. A čez komaj dva meseca je počilo, zvezdnika so zalotili na zadnjih sedežih avtomobila v nič kaj nedolžnem objemu z neznanko. A čeprav je tedaj, sicer po ovinkih, govorice o zunajzakonskih posteljnih aktivnostih zanikal, je zdaj podobno posredno priznal, da se je vdal skušnjavi – k temu ga je prisilila neznanka, ki naj bi imela njegove precej žgečkljive posnetke. Pripravljena jih je predati medijem, če ji ne bo plačal 10 milijonov.

Na enem od njih naj bi se v nočnem klubu pretesno stiskal z neznanko. Drugi posnetek je brez slike, a je že zvok precej zgovoren. Na tretjem je hotelska soba, v njej pa ženska in moški, ki spominja na Harta. Toliko je na plan privrelo o vsebini menda precej obremenilnih posnetkov, ki jih ima neznanka. »Nekdo mu je nastavil past, a izsiljevanje je spodletelo. Vmešali so se agentje FBI, zato kaj več, dokler poteka raziskava, ne smem razkriti,« je povedal igralčev predstavnik. Hart se medtem opravičuje prek družabnih omrežij: »Za moje vedenje ni izgovorov. Preprosto se moram poboljšati. A hkrati ne bom dopustil, da se kdo na račun mojih napak finančno okoristi. Raje priznam napake.«