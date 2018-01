Nezakonski sin bo lahko princ

Po dolgotrajni sodni bitki bo 21-letni Hugo Klynstra le dobil dovoljenje, da uporablja plemiški naziv. Klynstra je nezakonski otrok bratranca nizozemskega kralja Williem-Alexandra, princa Carlosa. Spočel ga je s prijateljico iz otroštva Brigitte Klynstra, s katero sta bila v razmerju, po novici o nosečnosti pa sta se strinjala, da zaradi otroka ne bosta postala par in je ne bosta delila z njegovo družino.



Kot je zapisano v sodnih dokumentih, je bila želja postati mama izključno Brigittina. Hugo je ves čas vedel, kdo je njegov oče, ko je dopolnil 18 let, pa se je nenadoma odločil, da si želi spremeniti priimek in prevzeti očetovega, da bi tako postal del kraljeve družine, saj nizozemski zakon nezakonskim otrokom plemičev omogoča pravico do naziva. Zahteval je tudi, da ga vpišejo v državni register plemičev. Hugov oče je temu nasprotoval, a Hugo se ni dal in sodišče mu je ugodilo, v naslednjih tednih pa pričakuje, da bo lahko prevzel nov plemiški naziv in postal princ Hugo.