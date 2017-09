Nepredstavljivo: toliko zasluži, da igra Jona Snowa

Vsi, ki so pred leti zavrnili sodelovanje v Igri prestolov, se danes, ko je serija na vrhuncu, tolčejo po glavah. Hollywoodska revija Variety je razkrila, da glavni igralci, Kit Harington (Jon Snow), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) in Lena Headey (Cersei Lannister), zaslužijo kar 500.000 dolarjev za epizodo. Prav tako visok naj bi bil tudi zaslužek Nikolaja Coster-Waldaua in Petra Dinklagea. Mnogi so zadovoljni tudi zato, ker so igralke plačane enako dobro kot igralci, saj pogosto ni tako.

Vrtoglavi pa so zneski tudi igralcev v nekaterih drugih serijah. Clair Danes naj bi za snemanje epizode Homeland dobila 450 tisočakov, Kevin Spacey pa za epizodo House Of Cards prav tako 500.000 dolarjev.