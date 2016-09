Nepozabna Grace: prezgodnji konec (navidezne) pravljice

Njeno življenje je spominjalo na pravljico, zato je bila nenadna smrt, ki jo je doletela 14. septembra, toliko bolj pretresljiva. Življenje legendarne igralke in modne ikone, monaške princese Grace Kelly, je pred 34 leti ugasnilo v prometni nesreči na eni od nevarnih monaških cest.



Mnoga dekleta so ji zavidala njeno usodo, predvsem poroko s princem, vendar lepotica na dvoru ni bila srečna. Nenehno je hrepenela po svobodnem življenju, ki ji ga je omogočal igralski poklic. Do konca življenja jo je mučila depresija.





Le redki vedo, da je bila Grace pred poroko s princem že zaročena: njen izbranec je bil modni oblikovalec Oleg Cassini, znan po tem, da je skrbel za videz prve dame Jacqueline Kennedy. Preden se je smela poročiti s princem, so morali njeni starši izplačati monaškemu dvoru doto dva milijona dolarjev – še sreča, da je bil njen oče milijonar!

