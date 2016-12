Nenavaden recept

Nekdanja hrvaška starleta Simona Mijoković z dekliškim priimkom Šajn je zadnje čase našla uteho v veri, ta pa jo je, je razkrila pred kratkim, rešila celo bulimije, s katero se je borila kar 13 let. Recept, ki jo je ozdravil motenj hranjenja, je precej nenavaden. Kot je povedala, je jedla blagoslovljeno hrano, kar med drugim pomeni, da je testenine kuhala v blagoslovljeni vodi. »Kilogramu testenin sem dodala blagoslovljeno sol, vodo in olje. Požrešno sem požirala to jed, nisem jedla, ampak goltala, nato pa hotela vse izbruhati. Odšla sem na stranišče, a nisem mogla. Stiskala sem trebuh, porivala prste v usta, a se ni zgodilo nič... Začela sem preklinjati in kričati, toda bruhati nisem mogla,« je za hrvaške medije povedala 32-letnica.



To ni edini nenavaden z vero povezan dogodek v njenem življenju. Posebno izkušnjo ima tudi s križem svetega Antona Puščavnika – posebnim križem v obliki grške oziroma hebrejske črke tav, T, ki ga je nekoč obesila okoli vratu. »Vso noč me je dušil. Imela sem nočne more. Neki glas mi je govoril: 'Snemi to! Snemi to, bolje ti bo, ko boš to snela!' Slišala sem hudičev glas in naj mi samo kdo reče, da ne obstaja – še kako obstaja,« ne dvomi. Povedala je tudi, da hostije nikoli ne sprejme v roko, saj hudič to izkoristi tako, da satanisti kradejo posvečene hostije in jih uporabljajo pri črnih mašah.



Nekdanja starleta je medijski svet že pred časom zamenjala za družinsko življenje. Poročila se je s podjetnikom Stanislavom, s katerim trenutno pričakujeta prvega skupnega otroka. Simona že ima desetletno hčer Gabrijelo, ki se je rodila v zakonu s kontroverznim podjetnikom Antejem Gotovcem. V umazani ločitvi, ki je polnila rumene medije, jo je nekdanji mož obtožil, da je sodelovala pri orgijah in med nosečnostjo uživala mamila.



»Droga, nemoralnost, blodnje, bulimija, vsak dan sem pokadila tudi do dve škatlici cigaret, pila sem ogromne količine alkohola, popačeno življenje, pogansko življenje! Poleg tega sem sodelovala pri okultnih rečeh. Odrasla sem ob astrologiji, od 25. do 27. leta pa sem se družila s čarovnicami in zdravilci. Žal se ljudje zatekajo k njim po pomoč. Tudi jaz sem jo iskala pri njih, dokler me po raznih obredih niso popolnoma obsedli demoni. Hvala ti, Jezus, da si me rešil,« se je na facebooku spomnila problematične preteklosti.