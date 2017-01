Nekoč ponos Jugoslavije, danes v zaporu: kaj se dogaja s Tajči?

Le kdo ne pozna Tatjane Matejaš Cameron, javnosti bolj poznane kot Tajči, ki je zaslovela v 90., ko je na izboru za Evrovizijo zmagala s pesmijo Hajde da ludujemo in se kasneje kot predstavnica Jugoslavije uvrstila na vrhunsko sedmo mesto? Danes je njena kariera nekoliko drugačna. Kmalu po uspehu na Evroviziji je odšla v Združene države Amerike, kjer se je poročila z ameriškim producentom Matthewom Cameronom, s katerim sta srečna še danes, poroča Jutarnji.

Tajči piše tudi kolumno za časopis Huffington Post in dela v popularnem jutranjem šovu Waking up in America. Poleg tega je postala tudi mentorica v nekem ameriškem zaporu. Ponosna je, da pomaga ženskam, ki so trpele za zlorabami drog, v trgovini z belim blagom in tistim, ki so bile spolno zlorabljene. Pravi, da so prav te ženske njen navdih v življenju.