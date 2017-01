Nekdanji prestopnik  se poteguje za oskarja

Vloge pokvarjencev, kriminalcev ali ljudi odbijajočih značajev so mu pisane na kožo, kar je Tom Hardy ne nazadnje dokazal kot izdajalski John Fitzgerald, ki je raziskovalca Hugha Glassa v uspešnici Povratnik prepustil gotovi smrti sredi ameriške divjine ter ubil njegovega sina. Za vlogo so Hardyja nominirali za oskarja. Igralec je bil presenečen, nič čudnega pa ni bilo, da igra temačne in nasilne vloge. »Želim si, da bi lahko rekel, da sem to prerasel, toda nasilje me žal še vedno privlači,« priznava Britanec, zdaj hollywoodski zvezdnik, nekdaj pa mladoletni prestopnik, ki je kršil zakon, da je ušel dolgočasju varnega, že skoraj privilegiranega odraščanja.



Od dolgčasa v zapor



Edinec umetnice in pisca. Finančno stabilno, premožno okolje v varni londonski soseski. Zasebna šola, za katero so starši odšteli 35 tisočakov na leto in ki bi mu verjetno odprla vsa vrata. Takšen je bil začetek Tomovega odraščanja, le da je kaj hitro zavil na stranpoti. Življenje v vati ga je namreč dušilo, kar je, združeno s pubertetniškimi hormoni, na plan priklicalo samouničevalne demone. »Živeti v varnem predmestju je bilo noro dolgočasno, da je skoraj nemogoče, da se v tebi ne bi rodila želja vsega uničiti. Preprosto moral sem se spraviti v nevarnost.« In tega se ni lotil polovično. Pri 15 je ukradel mercedesa in z njim divjal po cestah, okoli je prevažal tudi pištolo. Pristal je za zapahi, si prislužil policijsko kartoteko, za nameček pa so ga vrgli iz prestižne šole. A to ni bilo dovolj, na vsak način se je želel otresti blišča svoje mladosti. Družiti se je začel z nevarnimi ljudmi, takšnimi, ki so bili videti, kot da bi »ušli s sojenja zaradi umora«, alkohol in kokain pa sta postala njegova stalna spremljevalca. »Tedaj bi za črtico ali dve prodal lastno mater.«



Budnica krvi in bruhanja



Že zgodaj je začutil željo po igralstvu, čeprav je vnovič postalo jasno, da okviri šolskih institucij niso zanj. Niti manj toge umetnostne šole ne, saj je, ker se je vedel kot »največja rit«, letel tudi iz londonske šole za igro. A so se mu pri 24 kljub temu odprla vrata v svet sedme umetnosti, debitiral je v miniseriji Band of Brothers. »Moral sem igrati, saj drugega preprosto nisem znal, hkrati pa sem v tem našel nekaj, zaradi česar sem se želel vsak dan znova učiti in delati.« Starši so si tedaj morda oddahnili, da je našel pravo pot, a najhujše je šele sledilo. Dve leti pozneje je dosegel dno, zasvojen z alkoholom in mamili. Nekega dne se je sredi ulice zbudil v mlaki krvi in bruhanja. »Povsem sem se iztiril. Lahko sem le srečen, da tedaj nisem doživel hude nesreče, da nisem pristal v zaporu ali celo umrl. Kajti vsekakor sem korakal proti temu,« pripoveduje. A ni šlo brez posledic, tedaj je po vodi splaval njegov petletni zakon s Sarah Ward.



Starši stojijo otrokom ob strani v dobrem in slabem. Tom ni bil izjema. Ob podpori mame in očeta je vendarle prestopil prag klinike za odvajanje, četudi je na tihem mislil, da bo teh nekaj tednov pač prestal zaradi staršev, nato pa nadaljeval po starem. »Tja sem šel s prepričanjem, da bom ostal le toliko, da mi ljudje odpustijo, potem pa bom šel lahko pit. A po 28 dneh v bolnišnici, ko sem poslušal ljudi, ki so doživeli podobno, sem spoznal, da imam težavo. Tedaj sem spoznal svojo pošast, a tudi to, kako jo ukrotiti.« Čeprav se ob tem dobro zaveda, da mora močno paziti, da se njegova notranja zver ne iztrga iz okovov. »Če bi spil štiri velika piva in pol steklenice vodke, bi lahko v kakšnih treh minutah povsem razdejal sobo. V nekaj trenutkih bi uničil vse, za kar sem tako trdo delal,« priznava. In najbrž pomisli na ženo Charlotte Riley in njunega dveletnega sinka ter na osemletnega sina Louisa iz njegovega razmerja z Rachael Speed. »Če potegnem črto: zdaj sem oče, kar te precej prizemlji in umiri.«