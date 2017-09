Nekdanji kralj se videva z bivšo ljubico

Španska monarhija si še ni povsem opomogla od škandala, ki ga je pred tremi leti povzročil nekdanji kralj Juan Carlos, že je ta spet dvignil prah. Da ima na stotine ljubic, se je šušljalo, tudi pred tremi leti, ko je, menda zaradi nezvestobe, prestol raje odstopil sinu. Zdaj pa naj bi 79-letni Juan Carlos oživil romanco z nekdanjo ljubeznijo, 68-letno ločenko, bogatašinjo Marto Gaya. Njegov sin kralj Felipe, pilot helikopterja, že vsa ta leta poskuša skupaj z ženo kraljico Letizio, nekdanjo televizijsko novinarko, zakrpati monarhijo. Kraljevini udarcev ni zadajal le zdaj upokojeni kralj, ampak tudi njegova hči, Felipejeva sestra Cristina z možem Inakijem Urdangarinom, ki so ga zaradi utaje davkov obsodili na šest let zapora, princesa pa je zaradi tega ostala brez naziva vojvodinja Palme de Mallorce. Naziv ji je leta 1997 podelil oče, takratni kralj Juan Carlos, odvzel pa ji ga je zdajšnji kralj, brat Felipe.

A vrnimo se k Juanu Carlosu: ta ni le skakal čez plot, leta 2012, ko se je država spopadla s hudo gospodarsko krizo, si je privoščil luksuzne počitnice v Bocvani in tam lovil slone. No, pred dnevi so ga opazili v družbi Gayeve, čeprav je poročen s Sofio; dobro obveščeni vedo povedati, da sta resda poročena 55 let, a sta večino zakona preživela ločeno. Slišati je, da je v Grčiji rojena Sofia moža ujela z neko igralko že kmalu po kronanju leta 1976.

Javnost je kraljevim trenutno naklonjena, a ne zaradi Juana Carlosa, ampak njegovega sina in snahe.

V knjigi, ki jo je spisal upokojeni vojak Amadeo Martinez Ingles, izšla je letos, je zapisano, da je imel zdaj upokojeni kralj na desetine ljubic, neki kraljevi biograf pa je nekoč razkril, da je Juan Carlos v 80. letih prejšnjega stoletja dvoril tudi zdaj pokojni princesi Diani. No, Ingles v svoji knjigi piše, da so kraljeve romance le vrh velikanske ledene gore in da je imel Juan Carlos med letoma 2005 in 2014, ko naj bi se umiril, kar 191 ljubic! Med njimi je bila tudi Gayeva, s katero naj bi imel afero že v 90. letih prejšnjega stoletja. In zdaj spet, skupaj so ju fotografirali na Irskem.

191 ljubic naj bi kralj imel v slabih 10 letih.

Španija je po smrti diktatorskega generala Franca in s sprejetjem ustave leta 1978 postala ustavna monarhija, v državi je močna republikanska sila, kraljeva družina pa se globoko zaveda, kako pomembna je njihova podoba, a jo Juan Carlos ogroža s svojim zasebnim življenjem. Trenutno je javnost kraljevim naklonjena, podpira jih 61 odstotkov, pred tremi leti, ko je kralj abdiciral, je bila podpora le 31-odstotna.