Nekdanja snaha Nicolasa Cagea  pod prisilo pomanjšala prsi

Prvi singel južnoafriške kantavtorice Nikki Williams je v radijskem etru zadonel že pred štirimi leti, toda njenega albuma ni od nikoder. A ne toliko po njeni krivdi kot po krivdi založbe Chameleon Entertainment, s katero je leta 2012 podpisala snemalno pogodbo. Založba z Breyonom Prescottom na čelu bi morala skrbeti za razcvet temnolaskine kariere, a jo je v resnici potisnila v slepo ulico in ji ukradla dragoceni čas, ko bi lahko ustvarjala. Zgolj zato, ker se je Prescott bolj kot njeni glasbi posvečal njenemu bujnemu oprsju. »Ogromne so. Preveč poskakujejo, ko plešeš,« naj bi ji očital. Vedno znova, vse dokler ni popustila pod njegovim pritiskom in se odločila za kirurško pomanjšanje oblin. Zaradi tega ga je zdaj zvlekla na zatožno klop.



Lepotička je prvič polnila naslovnice leta 2011, ko se je priženila v zvezdniško družino Cageevih. Zaobljubila se je namreč prvorojencu hollywoodskega težkokategornika Nicolasa Cagea, a je že pičlih šest mesecev pozneje vložila ločitveni zahtevek. Menda zaradi »nepremostljivih razlik« med njo in Westonom. Zdaj pa spet poganja mline govoric s tožbo proti nekdanjemu menedžerju in njegovi založbi. Ves čas, ko je bila pod njegovim okriljem, naj bi jo namreč verbalno zlorabljal, najpogostejši kamen spotike pa so bile njene obline. Prevelike, preveč poskakujoče. Na to ji Prescott ni pustil pozabiti. Tihi teror in pritisk, ki ga je izvajal nad njo, pa je dosegel vrhunec leta 2013, ko jo je – tako vsaj v sodnih spisih – prisilil k operaciji, s katero si je pomanjšala prsi. Ker je to močno škodovalo njeni glasbeni karieri, zdaj zahteva zadoščenje.