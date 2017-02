Nečakinja Britney Spears je v kritičnem stanju

Pred devetimi leti se je Jamie Lynn Spears, sestri pop zvezdnice Britney Spears, podrl svet. Tedaj komaj 16-letni najstnici je na stranišču bencinske črpalke test nosečnosti pokazal, da je njena ljubezen s srednješolskim fantom Caseyjem Aldridgeem nepričakovano obrodila sad. »Podrl se mi je svet. Nisem mogla nehati bruhati,« je pred časom povedala country pevka Jamie Lynn, četudi je že tedaj vedela, da bo otročička obdržala. In čeprav prihod male Maddie pred osmimi leti ni bil ne načrtovan ne želen, je deklica postala Jamiejino vse. »Moje sonce in srce je,« o deklici žgoli mlada mamica, a se ji je svet znova podrl. Punčica njenega očesa je zaradi grozovite nesreče s štirikolesnikom namreč pristala v bolnišnici, menda v kritičnem stanju. »Lahko le molimo zanjo,« je dejal dekličin dedek Jamie Spears.



Deklice se običajno igrajo s punčkami in prirejajo izmišljene čajanke. Osemletna Maddie pa je morda malce fantovsko že od mladih nog uživala v divji vožnji s štirikolestnikom, bodisi z mamico bodisi z očimom Jamiejem Watsonom, ki ga je spremljala na lovu na race. In tudi tokrat naj bi se menda odpravila na lovsko ekspedicijo, na katero je Jamie Lynn ni spremljala in med katero je šlo nekaj pošteno narobe. »Jamie se od groze verjetno meša,« je povedal vir.



Kaj točno se je odvijalo tisti usodni dan, ni jasno. A če je verjeti govoricam v tabloidih, naj bi se malčica odpravila na vožnjo s štirikolesnikom, ko se je ta prevrnil. Obrnil. Njo pa naj bi vrglo v vodo, kjer je obležala brez zavesti. Za kar več minut, preden so jo potegnili na suho. Tedaj je v akcijo že stopil reševalni helikopter, s katerim so jo prepeljali v bližnjo bolnišnico.



Maddiejino stanje naj bi bilo še vedno kritično in zelo resno. Kar pa je skoraj vse, kar je na plan privrelo kot dejstvo. »Podrobnosti, ki obkrožajo Maddiejino nesrečo, niso točne,« se je oglasil zvezdničin predstavnik za stike z javnostjo in pridal, da družina prosi javnost, naj spoštuje njihovo zasebnost v teh težkih trenutkih. A da cenijo vse molitve in podporo.