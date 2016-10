Ne nasedajte: zaradi Brada vas lahko pošteno boli glava

Skupina hekerjev je izkoristila priložnost in Brada Pitta ter na facebooku objavila novico o tem, da je igralec umrl. O tem smo sicer že poročali in kot beli dan je jasno, da gre za kruto potegavščino, zdaj pa je na dan prišla še vest, da utegne biti en sam klik na omenjeno novico, v kateri o smrti znanega igralca, ki trenutno zaradi ločitve od Angeline Jolie preživlja težke trenutke, pišejo, sklicujoč se na televizijo Fox, izjemno nevaren.

Številni uporabniki na facebooku so tako že delili omenjeno objavo, ne da bi prej preverili dejstva. Tisti, ki povezavo odprejo, lahko v eni sami sekundi ostanejo brez vseh osebnih podatkov in še česa, opozarjajo spletni portali. Če torej na spletu oziroma na facebooku zasledite črno-belo fotografijo Brada Pitta in objavo o njegovi domnevni smrti, povezave nikar ne odpirajte.