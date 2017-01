Ne boste verjeli, kdo je med osumljenci za rop Kim Kardashian

PARIZ – Francoska policija je v ponedeljek prijela 17 ljudi, ki naj bi bili vpleteni v deset milijonov težek rop resničnostne zvezdnice in starlete Kim Kardashian. Med pridržanimi naj bi bil tudi voznik, ki je ameriško zvezdnico prevažal po francoski prestolnici na oktobrskem tednu mode.

Mnogi od osumljencev so znani iz tako imenovanega francoskega podzemlja in stari okoli 50 let, pridržane pa naj bi bile tudi najmanj tri ženske, poroča Independent.

Rop, ki se je zgodil 3. oktobra lani, je Kardashianovo močno pretresel, saj je mislila, da bo umrla. Novic, da francoska policija preiskavo napreduje, pa jo veseli, je sporočil njen odvetnik.