Navdihnila jo je Marilyn Monroe

Tako kot je bil poseben njen vstop v leto 2018, tako posebna je bila tudi večerna toaleta hrvaške zvezdnice Severine. Pravijo, da ima barva, ki jo sicer enačimo z ljubeznijo, na silvestrovo posebno simboliko. Je prinašalka sreče, s čimer se strinja tudi Severina, ki je kljub delovnemu večeru in kar dvema koncertoma, ki ju je imela na zadnji dan leta 2017 v Črni gori, uživala v družbi svojih najljubših fantov – moža Igorja in sina Aleksandra. Ni treba poudarjati, da je v rdeči obleki, ki je poudarila njene obline, razvnemala domišljijo. Modni poznavalci so hitro ugotovili, da je Severina v leto 2018 vstopila kot Marilyn Monroe. Ta je namreč v filmu Gospodje imajo raje plavolaske iz leta 1953 nosila skoraj identično obleko.

