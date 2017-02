Natalie Portman je za  film odvrgla vse cunjice

Na promocijskem posnetku težko pričakovanega filma Planetarium francosko-belgijske koprodukcije se je znašla tudi breskvasta zadnjica čudovite Natalie Portman. Že to je dovolj, da je izdelek pritegnil veliko pozornosti, povrhu pa v filmu, ki bo v kinematografe prišel jeseni, nastopa tudi Lily-Rose Depp. Medtem ko oboževalci zadnje čase občudujejo Natalie Portman z vedno večjim nosečniškim trebuščkom, je na omenjenem posnetku odvrgla prav vsa oblačila in nas razveselila s pogledom na svoje jedro golo telo. Petintridesetletna oskarjevka je tudi letos nominirana za prestižno nagrado ameriške filmske akademije za vlogo Jackie Onassis v drami Jackie.



Rjavolasa lepotica, ki z možem trenutno pričakuje drugega otroka, na fotografiji žari z nalezljivim nasmeškom in se predaja sončnim žarkom. Medtem ko jo nekdo škropi z vodo, se prešerno smeji, hkrati pa razkazuje čvrsto zadnjico. Fotografija se je pojavila nekaj mesecev zatem, ko so javnosti predstavili trailer za film, v katerem je Portmanova v kopalni kadi, v kateri si deli cigareto s soigralko Lily-Rose Depp. V dvominutnem predogledu igrata sestri, ki imata sposobnost komuniciranja z mrtvimi. V nekem trenutku se objameta, medtem ko ponujata svoje paranormalne sposobnosti v Parizu v 30. letih 20. stoletja. V drugem prizoru Natalie (Laura Barlow) prisoli zaušnico Lily-Rose (lik Kate Barlow). Moški, ki je očitno stopil med drobni dekleti, je André Korben (ki ga igra enainpetdesetletni Emmanuel Salinger), ki hoče njune sposobnosti posneti.



V resničnem življenju je dih jemajoča zvezdnica poročena s francoskim baletnim plesalcem in koreografom Benjaminom Millepiedom, njena 17-letna soigralka pa je hči francoske zvezdnice Vanesse Paradis in Johnnyja Deppa. Obe pa sta tudi obraz velikih modnih hiš, Portmanova dela za Dior, Lily-Rose pa za Chanel.