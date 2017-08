Našla sta novo ljubezen

Poletje je očitno čas novih začetkov. Vsaj za punkovsko princesko Avril Lavigne, katere zakon s Chadom Kroegerjem, pevcem skupine Nickelback, je predlani po le dveh skupnih letih splaval po vodi. In podobno za hollywoodskega igralca Joshuo Jacksona, v katerega je lanski julij zarezala srčna bolečina, ko je razpadla njegova desetletna ljubezen z Diane Kruger. Tako Avril kot Joshua sta se namreč že pobrala in vnovič zaplavala v ljubezenske vode. Drobna pevka z glasbenim producentom J. R. Rotemom, igralec pa z za zdaj še neznano rjavolasko.

Skupna strast do glasbe je bila tista, ki je Avril in Chada potegnila v objem. Zaljubila sta se namreč med skupnimi urami, ko sta ustvarjala njen album, kar pa se ni izkazalo za dovolj trdno osnovo za večno ljubezen, saj je ta razvodenela že po dveh skupnih letih. A očitno je kanadska lepotička prepričana, da se njena sorodna duša giblje v glasbenih vodah, saj je bila vnovič strast do glasbe tista, ki ji je v življenje pripeljala novega ljubimca. »J. R. je glasbeni producent, ki je z Avril sodeloval pri njenem projektu. A nedavno sta prešla okvire le profesionalnega druženja. Skupaj sta začela preživljati še prosti čas. Ne le da sta oba strastno predana glasbi in svojemu delu, med njima tudi močno prasketa telesna kemija,« je povedal vir.

Mlada golobčka medsebojne naklonjenosti ne skrivata več, saj z roko v roki hodita na romantične večerje.

Diane Kruger je srce ukradel Norman Reedus, zvezdnik serije Živi mrtveci.



Joshua in Diane sta se ljubila deset let, čeprav jima nikdar niso zadoneli poročni zvonovi. Lepotca je verjetno stisnilo, ko je njegova nekdanja ljubezen že letošnjo pomlad, le dobrega pol leta po razpadu njune ljubezni, uradno povedala, da ji je srce ukradel Norman Reedus, zvezdnik serije Živi mrtveci. Novo poglavje je zdaj očitno nastopilo tudi za Jacksona, ki so ga, nasmejanega in sproščenega, opazili v družbi lepe rjavolaske. Za katero se vsi sprašujejo, kdo je.