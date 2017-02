Nasilno partnerstvo je preteklost

Ljubezensko življenje Katarine Rautek, nekdanje pevke skupine ET, se vendar obrača na bolje. Potem ko ji je ljubezen v preteklosti zgolj povzročala bolečino, saj sta jo kar dva nekdanja partnerja spremenila v zasebno boksarsko vrečo, je zdaj naposled našla toplino, razumevanje in nežnost. Vse, kar bi ljubezen torej morala biti. Zato je pripravljena na poslednji korak. »Lahko vam povem, da sem zaročena,« je navdušeno sporočila pevka, ki pa je svojo novico, ki je presenetila skoraj vse, hitro dopolnila, da se za to prelomno odločitvijo ne skriva morebitna nenačrtovana nosečnost.



Vse se je odvrtelo bliskovito hitro. Še novembra je bila namreč uradno samska, saj je tedaj ravno dobro končala nezdravo razmerje s podjetnikom Krešimirjem Svitlanovićem, ki je tedaj dobilo nasilni epilog. V ljubosumnem besu, da si je že našla novega, je namreč vdrl v njeno domovanje in se nadnjo spravil s palico. In za 40 dni pristal za zapahi, zdaj pa ga čaka sojenje. A če je Katarina tedaj goreče zatrjevala, da v njenem življenju ni drugega moškega, je bila to debela laž. Le nekaj dni pozneje se je v stanovanje, ki si ga je nekdaj delila s Krešimirjem, že vselil novi izbranec. Z zagrebškim inženirjem strojništva Josipom Omazićem, ki naj bi ga spoznala na družabnem omrežju. Na izteku lanskega leta, na čarobno silvestrovo, naj bi se golobčka zaročila, kar je zaljubljeni Josip zdaj začel na veliko oznanjati prek družabnih omrežij. Temu je zdaj pritrdila še mična blondinka.