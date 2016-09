Nasilje za lepo fasado

Zunanja podoba je prepogosto sprta s tem, kar se odvija za lično fasado. »Imam neverjetno srečo, da imam ob sebi izjemnega moškega, ki me v vsem podpira,« je še pred nekaj meseci žgolela avstralska igralka Melissa George in se, kot tolikokrat prej, sprehajala po rdeči preprogi s srčnim izbrancem Jeanom Davidom Blancom. A čeprav mična svetlolaska in postaven francoski podjetnik morda že vsa štiri leta, kolikor ju povezuje ljubezen, oddajata avro predanosti, sreče in zaljubljenosti, se njuna družinska idila, ko se zapro vrata domačega doma, začne izkrivljati, vanjo pa se prikradejo mračne sence. Tako zlovešče, da je morala zvezdnici na pomoč priskočiti celo policija.



Torkov večer se je za večino Parižanov odvijal dokaj mirno in ustaljeno ter se prevesil v spokojno noč. Okoli tretje ure zjutraj pa je na tamkajšnjo policijsko postajo vkorakala lepotica, ki ji je lepe poteze obraza kazila rdečina, ki je skoraj vidno zatekala. »Napadel me je moj partner,« naj bi potožila predstavnikom zakona in dodala, da tedaj, ko se je nadnjo spravil s pestmi, ni bil pod vplivom alkohola ali drugih omamnih substanc. Kar pa je bilo skoraj vse, kar je prišlo iz njenih ust, nato so ji pariški policisti nemudoma priskrbeli prevoz v bolnišnico. Kajti medtem ko je njen obraz nosil sledi spora, ki se je prevesil v telesni napad, jo je ob razbolenem telesu tudi slabilo, se ji vrtelo, zagrinjala jo je omotica. A četudi naj bi zaradi suma domačega nasilja tamkajšnja policija že zaslišala Blanca, sicer očeta blondinkinih dveh sinov, francoski poslovnež ni bil aretiran, njegova draga pa (vsaj za zdaj) proti njemu ni vložila obtožnice.