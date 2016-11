Napovedal svojo smrt in izdal  še zadnji album

Iz njegovega glasu vejeta neotipljiv, brezčasen patos in melanholija. Besedila dajejo vtis, kot da vidi globoko pod površje v duše, svetove, ki so onkraj zgolj običajnega zaznavanja. »Pripravljen sem umreti. Mislim, da je to to,« je Leonard Cohen pred komaj mesecem dni začutil, da mu za vrat diha smrt, katere skorajšnji prihod pa je sprejel odprtih rok, brez obžalovanj. Čeprav je skoraj v isti sapi dejal, da »namerava živeti večno«. Dve verjetno nasprotujoči si napovedi, ki pa sta se izkazali za resnični. »Kanada in ves svet ga bova pogrešala. Pogrešali bomo njegov raskavi glas, duhovitost, pogosto na lasten račun, in presunljiva besedila. Toda njegova dela odzvanjajo čez generacije,« je ob vesti, da je v 83. letu zatisnil oči glasbeni genij, glavo v žalosti sklonil kanadski premier Justin Trudeau. Toda čeprav je Cohen, kot je nedavno prerokoval, v onostranstvo sledil svoji nekdanji ljubezni in muzi Marianne Ihlen, bo vendar večno živel. V svoji poeziji, pesmih in melodijah. V srcih današnjih ljudi in bodočih generacij.



Odšel je v miru in pomirjen sam s seboj. Tudi ker mu je uspelo (pred komaj par tedni) svetu dati še poslednje, poslovilno darilo, album You Want It Darker, kot je tudi sam ocenil, »enega njegovih največjih glasbenih dosežkov,« je sporočil pokojnikov sin Adam. Pisal je vse do zadnjega,« je dodal. Glasbenikov menedžer Robert Kroy, ponosen in počaščen, da se je lahko prišteval med njegove prijatelje, pridaja, da je bil z neprimerljivo ustvarjalnostjo in že nepojmljivo iskrenostjo resnični vizionar, čigar zapuščina je večna. Temu pritrjuje vrsta zvezdnikov, ki na družabnih omrežjih prelivajo solze žalosti in izgube, od Bette Middler, Alanis Morisette, Nancy Sinatra in Slasha do Russella Crowa, ki se mu zahvaljuje »za mirne noči, polne refleksije in perspektive, nasmeškov in resnice«. Žalna slovesnost za glasbenega velikana bo v prihajajočih dneh potekala v Los Angelesu, že zdaj pa se pred njegovim domom v rodnem Montrealu kopičijo cvetje, sveče in sporočila, s katerimi ga njegovi oboževalci spremljajo na poti v večnost. In v marsikaterem domu danes in v prihodnjih dneh verjetno odzvanjajo njegove uspešnice, morda pesmi Hallelujah in So Long Marianne ali Bird on the Wire in Dance me till the end of time, ter nam polnijo srca.



Večne teme človeštva



V njegovih besedilih se prepletajo teme ljubezni in sovraštva, spolnosti in duhovnosti, ekstaze in depresije. Večne teme človeštva, ki jih je vse nosil v svoji duši in z neverjetno umetniško žilico prenašal v svet ritma in glasbe, da se je dotaknil še tako otopelega srca. Ni ustvarjal glasbe za množice, ki (pre)rada zbledi že čez noč, njegov talent je bil nesporen. Ni mu bilo enakega. Tovrsten talent se morda lahko rodi enkrat na generacijo. To so prepoznali tudi v kritiških vodah, saj je bil leta 2008 sprejet v Dvorano slavnih, »česar se nikdar ni nadejal«, že dve leti pozneje je dobil grammyja za življenjsko delo, glasbeni kritik Bruce Eder pa ga je umestil v najvišji panteon najvplivnejših glasbenikov minulega stoletja, s katerim se morda lahko kosata le še Paul Simon in Bob Dylan.



Prve korake v svet glasbe je kot najstnik začel z ustanovitvijo country skupine Buckskin Boys, a so ga umetniški vzgibi in ljubezen do del pesnika Federica Garcie Lorce že hitro povedli v sfere poezije in proze. Do svoje tridesetice je imel tako v žepu že več kot 12 romanov in pesniških zbirk, a si s tem žal ni mogel rezati kruha, zato se je s trebuhom za kruhom leta 1966 preselil v New York, slediti glasbeni karieri. In ni se še dvakrat obrnil, ko so ga zaradi moči besedil glasbeni kritiki že začeli postavljati ob bok Dylanu. Ta, združena z njegovim hipnotičnim glasom, so mu prislužila vzdevka svečenik patosa in boter temačnosti. A se vendar, kljub valom depresije, ki so pljuskali v njegovi duši, nikoli ni imel za pesimista. »Pesimist je nekdo, ki šele čaka na dež, jaz pa se počutim že do kože premočenega.«