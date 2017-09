Napela mu jih je na pici: zvezdnika alkoholika ima dovolj

Ben se že leta bori z odvisnostjo od alkohola, Jennifer pa se je odločila, da to ni več njena stvar. Foto: X17

Zakon Jennifer Garner in Bena Afflecka je propadel že pred dvema letoma, a videti je, da težav med njima še ni konec. Jennifer naj bi zaradi depresije obiskovala terapevta, dodatne preglavice pa ji menda povzroča še Benova nova izbranka, producentka Lindsay Shookus. Ben je namreč pred časom priznal, da ima velike težave z alkoholom, njegova nova izbranka pa zaradi tega ni prav nič zaskrbljena, celo pila naj bi v njegovi bližini, kar Jennifer zelo moti. »Jen je dvignila roke od vsega skupaj in Lindsay zabrusila, naj kar sama opravi z Benovo odvisnostjo od alkohola,« je povedal vir. Nič čudnega, da je bil Ben, ki mu jih je bivša pošteno napela, na nedeljski pici, kamor sta peljala svoje tri otroke, 11-letno Violet, 8-letno Seraphino in 5-letnega Samuela, slabe volje.

