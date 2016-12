Napadla veganstvo

Pevka Marija Šerifović je znana ljubiteljica dobre hrane, obsedenci z zdravim življenjem pa ji gredo že prav na živce. Svoje nestrinjanje z odrekanjem mesu je z zelo sočnimi besedami izrazila na družabnih omrežjih. »Je*** ta veganski lifestyle in te deske in ostružke, ki jih jeste,« se je pridušala, v geslo pa med drugim zapisala, da moraš, če hočeš peti, tudi jesti. Zapis je razburil njene oboževalce, ki pa so se bolj kot v kritiziranje veganov zapičili v način izražanja, ki da ne pritiče znani pevki.



Zmagovalka Evrovizije leta 2007 je znana po tem, da rada dobro in veliko je. Pred časom je javno spregovorila o svoji ljubezni do palačink, na katere je tako zelo nora, da se jim ne more upreti, ne toplim ne hladnim – poje jih celo, če so stare en dan. »Obožujem palačinke od prejšnjega dne,« je pred časom razkrila oboževalcem.



Zvezda, ki obožuje močno hrano, še posebno mesne jedi, ima sicer pogosto težave s čezmerno težo. Vsake toliko je zato na dietah, ki pa se jih hitro naveliča. »To je tisto, ko deset dni ne ješ in se posušiš... Zato v ponedeljek sarma, musaka, proja, juhuuu,« je pred časom komentirala eno svojih vitkejših fotografij, objavljenih na instagramu.