Naomi Campbell išče očeta za svojega otroka

Življenje Madonne je sinček obogatil pri njenih 41, Susan Sarandon je bila še pet let starejša, ko je povila sina, Kelly Preston pa je vnovič zanosila pri zrelih 47 letih. Gwen Stefani je otročička številka tri povila pri 43, Halle Berry je svojo družinico povečala za še enega člana pri 47, medtem ko je Tyra Banks na pot materinstva v prvo zakorakala šele pri 42 letih. Stereotip, da je starševstvo zgolj za mlade, torej že nekaj časa ne drži več vode. In morda bo to podkrepila še Naomi Campbell, ki ji šele zdaj, tik pred dopolnjenim 47. letom, začenja močno tiktakati njena notranja biološka ura. Tako glasno, da ima otroke nenehno v mislih.



Noče biti samohranilka



Britanska supermanekenka je v preteklosti ljubimkala z vrsto vplivnih moških, med drugim so jo romantično povezovali z italijanskim poslovnežem in ljubiteljem nežnejšega spola Flaviem Briatorijem, boksarskim šampionom Mikom Tysonom, oskarjevcem Robertom de Nirom in nazadnje z ruskim milijarderjem Vladimirjem Doroninom. A se nobeno izmed lepotičinih razmerij ni obdržalo, tudi nobeden izmed nekdanjih ljubimcev v njej ni zanetil goreče želje po otroku. Ta je v kraljici modnih stez zagorela šele zdaj, ko že štiri leta uživa v samskem stanu. »Mislim, da bom imela otroke. Vselej sem jih imela v načrtu, a na pot materinstva želim zakorakati, ko bom na to tudi pripravljena. Nikamor se mi ne mudi, pri tej odločitvi bom upoštevala le samo sebe in svoj notranji glas,« je razmišljala komaj lani, ko je še vedno tehtala med spočetjem po naravni poti in posvojitvijo. A se je v 12 mesecih očitno precej spremenilo, saj naj bi nenehno razmišljala o tem, da bi na svet prinesla novo življenje. »O otrocih razmišljam ves čas,« priznava in dodaja, da ima morda malce sreče zaradi napredovanja znanosti, ki ji – tako je prepričana – omogoča, da se želji navkljub ne vrže v materinstvo na glavo. Zaradi sodobne medicine, ki pomaga zavirati naravni proces pojemanja plodnosti z naraščajočim številom let, je namreč prepričana, da ima še dovolj časa. Dovolj časa, da spozna moškega, ki bi ga želela imeti za očeta svojih otrok. Kajti čeprav bi ji premoženje, ocenjeno na slabih 60 milijonov, omogočalo, da finančno sama poskrbi za otroka, kot bi si za malčka tudi lahko vzela čas in si najela vso potrebno pomoč, je o enem vendar prepričana. Otrok potrebuje v življenju oba, očeta in mamo! »Ne želim biti samohranilka. Otrok potrebuje očeta. To je izjemno pomembno.«



Znana je po neukrotljivem značaju in izbruhih besa, njena preteklost pa je močno prepojena z zlorabo omamnih substanc, kar jo je leta 1999 privedlo v rehabilitacijsko kliniko, od tam pa še v skupino anonimnih uporabnikov narkotikov. A je razburkani mladosti navkljub prepričana, da bo izvrstna mama. Kot naj bi to verjeli tudi njeni najbližji. Morda tudi, ker se je na rednih srečanjih anonimnih uporabnikov narkotikov marsičesa naučila, tudi tega, kako pomembno je človeku ponuditi roko. »Programa naj sicer ne bi reklamirali, a sem vseeno vedno dosegljiva na telefon. Za vsak primer, če bi kdo, ki se je znašel v podobnih težavah, v kakršnih sem bila nekdaj tudi jaz, potreboval nasvet in pomoč. Jaz namreč nikoli nisem naletela na izklopljen telefon ali zaprta vrata, če sem potrebovala pomoč, zdaj pa želim to velikansko uslugo povrniti.«