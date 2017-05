Namigi o posilstvu: policija vdrla v hišo

V srbskem šovu Parovi (Pari), kjer se je Slovenka Mirela Lapanović predala strastem, je burno kot že dolgo ne.

Kot so zapisali na facebook strani, kjer skrbijo za Mirelino javno podobo, je v vilo vdrla policija, ki preiskuje posilstvo. Tudi mi smo namreč poročali o namigih, da naj bi bila Mirela posiljena , nekateri so šli celo tako daleč, da so omenili podtikanje droge v pijačo, kar bi razložilo njeno neodzivnost, izgubo spomina in zdravniško pomoč.

»Trenutno nam je znano, da so prijeli Milija,« so še zapisali, vse prenose dogajanja v vili pa prekinili. Toda Happy TV, ki šov predvaja, je poročal, da so prenos prekinili zaradi nedavne poroke Aleksandre in Davida, češ da so svati bili na nogah več kot 48 ur.