Namesto sladkorja na sladicah želeli kokain

Velja za enega najbogatejših in najbolj nadarjenih kuharskih mojstrov, podpisal se je pod številne kuharske knjige ter vrtenje okoli štedilnika s televizijskimi oddajami povzdignil na raven zabave. A očitno Gordonu Ramsayju ni dovolj, da kraljuje sferam vrhunske gastronomije, saj se je zdaj odločil razkrinkati tudi kokainski kriminalni krog Velike Britanije. In širše.

Skoraj kot raziskovalni novinar se je v prihajajočem dokumentarcu Gordon Ramsay on Cocaine (Gordon Ramsay o kokainu) lotil razgaljanja zasvojenosti britanske restavracijske scene z belim prahom. Prelevil se je v kriminalista v lastnih restavracijah, se povezal z britansko policijo in odpotoval v Južno in Srednjo Ameriko. Tam se namreč vse začenja.

Dobro pozna razdejanje in žalost, ki ju v življenje lahko prinese odvisnost od belega prahu. Pred 14 leti je pokopal tesnega prijatelja in kuharskega varovanca Davida Dempseyja, ki je zaradi prevelikega odmerka kokaina odšel v prerani grob. Ob tem je Gordon nemočno opazoval tudi vrsto drugih poklicnih kolegov, ki se niso znali upreti zapeljivemu prahu ter so si tako zakockali kariero in življenje. »Iz leta v leto, smrt na smrt. To so sledi kokaina. A o tem nihče noče govoriti. Vsi ga želijo le snifati,« v napovedniku dokumentarca v dveh delih pravi zvezdniški kuharski šef, odločen razumeti kriminalno ozadje te smrtonosne droge.

Spoznavati jo je začel kar pred domačim pragom, v lastnih restavracijah, kjer je po toaletnih prostorih za zaposlene in goste iskal sledi kokaina. Dokopal se je do alarmantnega spoznanja, do sledi bele omame na skoraj vsakemu koraku. »Sanjalo se mi ni, da je tako zelo razširjen. Seveda pa sem najbolj zaskrbljen za moje zaposlene, za okoli 750 ljudi v londonskih restavracijah, ki so moja odgovornost.«

Skrivna prisotnost kokaina v njegovih restavracijah ga je šokirala. Čeprav ga skoraj ne bi smela, glede na to, da se je z njim srečal že v zgodnjih letih, ko je bila njegova kuharska kariera še v povojih. »Spoznala sva se že zgodaj. Ponujali so mi ga, mi ga stregli. Rokoval sem se z ljudmi, na dlaneh pa so mi ostajali drobni koščki folije. Ljudje so mi izražali želje, naj namesto sladkorja po sufleju ali pudingu potresem malce kokaina. To je povsem ušlo nadzoru.«

Preiskavo je začel v lastnih restavracijah, nato pa odšel k izvoru, v Južno in Srednjo Ameriko. Ustavil se je na kokainski farmi v Kolumbiji. Sam je v loncih počel že marsikaj norega, a se nič ne more kosati s tem, kar v kotlih varijo kokainski kmetje, ki pri predelavi listov koke v kokain uporabijo cement, žveplovo kislino in nafto.

Ramsay se ni zaustavil pri opazovanju farmerjev, temveč je spoznal tudi plačanega morilca, tihotapca kokaina ter se pridružil elitni kolumbijski policijski enoti proti drogam med helikoptersko racijo. Na lastne oči je videl, kaj vojna proti drogam v resnici pomeni. In ko je dodobra spoznal kruto kolumbijsko resničnost, se je vrnil v domovino. Pridružil se je britanskim policistom v lovu na taksiste, ki med službo snifajo prepovedani prah. Opazoval je aretacijo kurirjev, ki jih je policija zajela z več kilogrami kokaina, ter pokukal v kriminalistični laboratorij, kjer so nakopičili 30 kilogramov zaseženega kokaina. »Kokain je povsod. Pridelava, preprodaja in zloraba tega mamila so ušle izpod nadzora,« je Ramsay sklenil dokumentarec.