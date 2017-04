Namesto poljuba dobil zaušnico

Kdor ne tvega, ne profitira. In Margot Robbie je pred dobrimi tremi leti, ko je kot še precej neznana igralka prestopila prag za avdicijo za film Volk z Wall Streeta, vsekakor tvegala. Tako velikopotezno, da je sprva mislila, je zapravila priložnost, da sodeluje z velikanom režije Martinom Scorsesejem, in celo, da jo bosta njena spontanost in improvizacija spravili za rešetke in ji morda nakopali tožbo. Namesto da bi hollywoodskega veljaka Leonarda DiCapria, ki mu je vloga Jordana Belforta nato prinesla oskarjevsko nominacijo, kot je narekoval scenarij, poljubila, mu je namreč primazala zaušnico.



Rojena, da osupne



Bojevita. Odločna. Drzna. S temi besedami je Scorsese opisal blondinko angelskega obraza, za katerim se očitno skriva izjemna smelost, že predrznost, prepletena z edinstvenim smislom za humor. Kombinacija vsega, česar režiser, ko je iskal popolno zasedbo za zgodbo o bančniku Belfortu, na avdiciji sicer ni pričakoval, a je očitno iskal, četudi tega tedaj niti sam ni vedel. »Ob vsem tem se v njej skriva še neverjetna sposobnost presenetiti in izzvati ljudi. In prav zaradi tega je vlogo dobila že po prvem srečanju. Ker je meni nič, tebi nič Leu prisolila močno klofuto. Kot strela z jasnega, povsem nepričakovano. Vse nas je osupnila,« pripoveduje Scorsese, prepričan, da je avstralska lepotica že privekala na svet s sposobnostjo, da z vsem, kar počne, osupne. In odprtih ust je tedaj pustila tudi samo sebe, četudi ne iz istega razloga kot druge. Kajti medtem ko je druge s svojo smelo improvizacijo navdušila, je sebe prestrašila. Prepričana je bila, da je s tem pokopala svojo kariero, četudi na pot filmske slave še ni dobro zakorakala.



»Še enkrat me daj!«



Leta 2013 je imela za sabo le nekaj televizijskih vlog in dve filmski. DiCaprio je bil že del filmske elite, eden izmed hollywoodskih težkokategornikov z občudovanja vrednim naborom nagrad. Da jo je, ko se je z njim in Scorsesejem znašla v sobi za avdicijo, od živcev malce stisnilo. »Po glavi se mi je podilo, da imam le 30 sekund, dobesedno le še pol minutke, da navdušim in pustim vtis. Vedela sem, da se mi bo ta življenjska priložnost, če ne storim nekaj resnično veličastnega, izmuznila med prsti. In se nikoli več vrnila!« je zaplavala v trenutke prelomne avdicije. »Začela sem kričati na DiCapria, on se je drl nazaj. Bil je resnično strašen, da sem komaj držala korak z njim. Ko se je, še vedno sledeč scenariju, ustavil in mi dejal, da sem lahko srečna, da imam moža, kot je on. Zato naj pridem do njega in ga poljubim.« Kar je storila. Premaknila noge, se mu približala in se zazrla v njegov obraz. »Verjetno ga moram poljubiti. Le kdaj bom spet imela priložnost, da poljubim Leonarda DiCapria? Če sploh še kdaj. Tako sem razmišljala, ko se je v drugem delu mojih možganov nekaj premaknilo, kliknilo, in že sem slišala rezanje vetra, kot pok z bičem. Močno sem ga klofnila in se zadrla nanj, naj se jebe.« Ko je spoznala, da nič od storjenega in izrečenega ni bilo del scenarija. »V sobi je zavladala mrtva tišina. Kot bi se ustavil čas. Bila sem kot okamnela.« Navzven morda mrliško bleda, a v njeni notranjosti je vrelo od groze. Bila je prepričana, da bo Leo najmanj poklical policijo, da jo aretira zaradi napada, če ne bo šel še dlje in jo zvlekel na sodišče. A njeni strahovi se niso uresničili. Namesto tega sta tako zvezdnik kot režiser bruhnila v krohot, DiCaprio pa jo je celo pozval, naj mu primaže še eno. In en teden pozneje, brez vmesnih avdicij, je dobila klic. Vloga Naomi Lapaglije, ki ji je nato spremenila življenje, je bila njena. Kajti če je bila pred Volkom z Wall Streeta le še ena ljubka igralka iz množice tisočerih, je nato postala vroča roba Hollywooda. Prebila se je med elito! Po neustaljeni poti. Tako da je na Leovem obrazu pustila boleč odtis svoje dlani.