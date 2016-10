Namesto pečice bo raje nabavila prašiča

Življenje ji krojijo ponavljajoče se neželene misli, ki jo silijo v ponavljajoča se dejanja, v opazovalcu nesmiselne rituale, a njo navdajajo s kratkotrajnim občutkom, da ima vajeti vendar v svojih rokah. To je življenje nekoga, ki živi z obsesivno-kompulzivno motnjo. Življenje Amande Seyfried. »Starejša ko postajam, manj vseobsegajoče in šibkejše so moje kompulzivne misli in strahovi. Zavedanje, da je večina mojih strahov povsem neutemeljena, pri tem precej pomaga,« razkriva hollywoodska lepotička, čeprav so ji pri krotenju teh nagnjenj precej v pomoč zdravila, ki jih jemlje vse od svojega 19. leta. Že dolgih 11 let. Verjetno jih bo jemala do konca življenja. Čemu ne, ko pa pomagajo. Čemu ne zdraviti bolezni, če jo lahko, razmišlja igralka, ki si želi, da bi s tovrstnih duševnih motenj vendar že odpadla stigma, ki jih spremlja.

