Najstnica Suri Cruise: tri torte za 11. rojstni dan

Suri se že od malega zanima za modo in je, tako kot njena mama, prava modna sladokuska. Foto: Profimedia

Suri Cruise, hči Katie Holmes (38) in Toma Cruisa (54), je v teh dneh praznovala 11. rojstni dan. Katie jo je ob njenem prazniku pocrkljala ne z eno, ampak kar tremi – sicer precej miniaturnimi – tortami. Malčica, ki je zrasla v pravo lepotičko, je vstop v najstniška leta praznovala doma v New Yorku. Suri je, tako kot njena mama, že od malega modna ikona, zaradi čevljev s petami, ki jih je dobila, ko je bila še punčka, pa je javnost Katie očitala, da hčerko preveč razvaja. A deklica, ki ima vse, nima tistega, kar bi moral imeti vsak otrok – očeta, ki bi se z njo ukvarjal in bil ob njej, ko ga potrebuje. Suri niso v javnosti zadnja leta niti enkrat opazili skupaj z zvezdnikom. Govori se, da slavnega očeta dobra tri leta ni ne videla ne slišala.

