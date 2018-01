Najprej hčerka, nato še poroka

Nedavni prazniki so bili zagotovo posebni za nemškega smučarja Felixa Neureutherja. Triintridesetletni šampion je namreč po nekajletni partnerski zvezi pred oltar popeljal 27-letno biatlonko Miriam Gössner. Pred zaobljubo pred matičarjem sta mladoporočenca oktobra dobila prvega otroka, hčerko Matildo. »Sreča je edina stvar, ki se podvoji, če jo deliš,« je ob življenjskih prelomnicah Neureuther zapisal na svojem profilu na facebooku in prilepil sliko svežih zakoncev s hčerko. Smučarski prvak, ki največ najboljših uvrstitev osvaja v slalomu, se je v družinskem krogu poročil v bavarski noši s turkiznim robčkom v Garmisch-Partenkirchnu. Neureuther in Gössnerjeva sta sicer par od leta 2013, spoznala sta se na rehabilitaciji po poškodbah.

Leto 2017 je bilo za zakonca zapolnjeno z vrsto stvari. Spomladi sta sporočila novico, da ju čaka starševstvo in da bodo konec leta postali družina. Zasebnemu veselju pa je sledila slaba smučarska novica. Neureuther jo je na treningu huje skupil, poškodovane ima križne vezi. Olimpijski načrti so tako postali vprašljivi in kljub terapijam ter rehabilitaciji je zdaj dokončno jasno, da je sanj o olimpijskih igrah konec. Ligamentna poškodba je vzela svoj davek in še nekaj časa odpadejo tako treningi kot priprave. Priokus je gotovo še bolj grenak, ker je bil pred poškodbo v dobri formi. Bil je eden od največjih favoritov za medalje v nemški ekipi, odlično se je uvrstil v finskem Leviju le dva tedna pred poškodbo v Ameriki. Zdaj zaradi zapovedanega počitka in mirovanja uživa z mlado družino ter okreva. Gradijo si tudi hišo.

Razočaranje je bržkone manjše, kot bi bilo sicer, saj je v smučarskem športu in svetu že od mladih nog. Njegova oče in mama, Christian Neureuther in Rosi Mittermaier, sta nekdanja šampiona in spadata med najuspešnejše alpske smučarje vseh časov.

Čeprav njegova kariera do nadaljnjega miruje, pa nemoteno poteka njegov šolski smučarski tabor za nadobudne talente do šestega leta starosti. Ta ponuja odlične aktivnosti v snegu, smučarske nasvete strokovnjaka in podobno. V prvem taboru so bili na Zugspitzeju, na naslednjem pripravljajo dodatne novosti. »Tabor otroke motivira in jim skupaj z zabavo približa smučanje kot šport. Mnogi starši nimajo časa ali finančnih sredstev, da bi to lahko omogočili otrokom, zato je tabor odlična priložnost zanje. Kdo ve, ali bi sicer imeli možnost kdaj v življenju stopiti na smuči,« pravi.

Aktiven je tudi v zdravstveni iniciativi Fit4future za otroke od šest do dvanajst let, katere poudarek je na vadbi, prehrani in spodbujanju miselnih sposobnosti otrok. V sklopu iniciative je razvil tudi svoj lastni projekt Get smart, o čemer je napisal knjigo. »Želim se boriti proti neaktivnosti, debelosti, pomanjkanju koncentracije in motivacije. Kot športnik sem se naučil boriti z usposabljanjem in delom, cilje sem dosegal z nadaljevanjem izobraževanja in razvijanjem. Vesel sem, da lahko izkušnje delim z otroki in jih motiviram, da tudi sami energijo in misli usmerjajo v tisto, kar jih veseli. Še posebno če gre za pozitiven vpliv na poznejši način življenja,« še pravi.

Sicer pa se Neureuther zaradi svojega videza, za katerega nekateri pravijo, da je deški, pojavlja tudi v različnih reklamah in oglasih.