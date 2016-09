Najprej družina, potem igranje

Že pred petimi leti se je šušljalo, da pod srcem Natalie Portman raste novo življenje, a je lepotička javnost nato pošteno zafrknila, ko se je na podelitvi nagrad people's choice pojavila v pretkano izbrani ohlapni obleki, ki ni izdajala, ali je njen trebušček kaj bolj zaobljen kot običajno. In podobno tudi na letošnji rdeči preprogi beneškega festivala, v pričakovanju prikazovanja filma o Jackie O, njena ohlapna obleka ni razkrivala ničesar. A vsem je zaprla usta dan pozneje, ko je zasijala v beli Diorjevi kreaciji, ki je več kot očitno razglašala, da se bo družinica zvezdnice kmalu povečala še za enega člana. »Seveda je navdušena. Obožuje svojo družino, zato jo bo z veseljem povečala,« je nosečnost potrdil vir, medtem ko igralkina usta ostajajo zaprta. Namesto z besedami se je očitno odločila spregovoriti v svojem slogu, z zgovornim oblačilnim izborom.



Junija pred petimi leti se je za oskarjevko spremenilo vse. Manj kot teden dni potem, ko je praznovala svojo okroglo tridesetico, je po lepotičinem domu namreč prvič zadonel jok novorojenčka. Tedaj se je prvič nasmehnil mali Aleph, sad ljubezni med rjavolasko in njenim izbrancem Benjaminom Millepiedom, zaradi katerega je na življenje začela gledati v novi luči. Postala je strpnejša, manj obsojajoča do drugih, malček, glasen ali ne, pa je v njeno življenje vnesel nov mir. »Zaradi materinstva se bolje, bolj umirjeno spopadam s stresnimi situacijami. A tega se verjetno moraš naučiti kot mama. Ko gre kaj narobe, ne začneš več cepetati, pač pa se ti glas umiri, krvni tlak pa ne skoči več v višave,« je povedala oskarjevka, ki je prevetrila tudi seznam prioritet. Kajti medtem ko je v mlajših letih skoraj živela za delo, za ustvarjanje kariere, zdaj že nekaj let večinski del časa namenja družini. Vsak prost trenutek, stran od prizorišč snemanj, namreč preživlja s svojima moškima, Benjaminom in Alephom. »Sem tipična delovna mama. Ko nisem v službi, sem z družino. Moj urnik sestavljajo pripravljanje obrokov, spremljanje Alepha v vrtec, igranje in pripravljanje na spanec.« Kar se zdaj verjetno ne bo spremenilo, morda bo le še en dodaten delček poklonila svoji družinski idili, ki bo že prihodnje leto malce večja in pestrejša, saj bo lepotičin kratkohlačnik dobil mlajšega bratca ali sestrico.