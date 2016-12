Najlepša je študentka prava iz Portorika

Svet je bogatejši za še eno okronano lepotico: v nedeljskem finalnem spektaklu v Washingtonu je že 66. miss sveta postala Portoričanka. Rjavolasa in rjavooka 19-letna študentka prava Stephanie del Valle je povedala, da je velika čast in hkrati odgovornost zastopati svojo državo. Novopečena miss sveta, ki ji je kronico na glavo poveznila lanska miss sveta, Španka Mireia Lalaguna, govori špansko, francosko in angleško ter upa, da ji bo uspelo v svetu zabave.



Žirija je za prvo spremljevalko izbrala miss Dominikanske republike Yaritzo Miguelino Reyes Ramirez, druga spremljevalka je miss Indonezije Natasha Mannuela. Med prvih pet sta bili še Evelyn Njambi Thungu iz Kenije in Filipinka Catriona Elisa Gray.



Brez težav ni šlo, precej prahu je namreč dvignila kanadska predstavnica, na Kitajskem rojena Anastasia Lin, ki so jo organizatorji menda opozorili, naj se ne pogovarja z mediji glede zlorab človekovih pravic na Kitajskem. Lani je Kitajska preprečila Linovi udeležbo na finalnem tekmovanju, ki je bilo v Sanyi. Lepotnega izbora se je udeležilo 117 lepotic z vsega sveta, tri tedne so bile v Washingtonu, D. C., tudi Slovenka Maja Taradi, ki ji uvrstitev med prvo dvajseterico ni uspela, je pa bila povsem blizu uvrstitvi v finale predtekmovanja nadarjenosti. Tam je zmagala Mongolka, zmagovalka multimedije je bila Filipinka, za top model so izbrali Kitajko, zmagovalka lepote z namenom je Indonezijka in športnega izziva predstavnica Cookovih otokov, ki so se uvrstile naravnost med prvo dvajseterico, poleg teh pa še Belgijka, Ganka, Francozinja, Američanka, Indijka, Slovakinja, Korejka, Madžarka, Japonka, Brazilka, Tajka in Avstralka.



De Vallejeva je druga miss sveta iz Portorika, pred njo se je krona najlepše lesketala na glavi Wilnelie Merced leta 1975. Sicer pa je Portoriko ena od 17 držav s po več zmagovalkami najstarejšega lepotnega tekmovanja na svetu, ki ga je leta 1951 zasnoval Eric Morley, po njegovi smrti pa je vodstvo družbe Miss World prevzela njegova žena Julia Morley. Zmagovalki prvih dveh tekmovanj sta bili Švedinji, tretjič je Švedinja zmagala leta 1977, slavilo pa je še 34 drugih držav, več po večkrat. Največkrat, kar šestkrat, so kot najlepše slavile Venezuelke, po petkrat so bile za miss sveta okronane predstavnice Indije in Združenega kraljestva, po trikrat so se veselile predstavnice ZDA, Republike Južne Afrike, Islandije in Jamajke, po dvakrat lepotice iz Nemčije, Kitajske, Avstrije, Avstralije in drugih, Slovenkam se doslej še ni uspelo uvrstiti med 20 najlepših.