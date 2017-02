Najbolj razvpiti šov s Slovenko: tekmovalka doživela živčni zlom in dvignila roko nadse?

V (resničnostnem) šovu Parovi, v katerem je tudi Slovenka Ksenija Kranjec, naj bi pred dnevi tekmovalka dvignila roko nadse, poroča srbski Blic. Šlo naj bi za Jeleno Krunić, znano nekdanjo gogo plesalko. Vzrok naj bi bile informacije iz zunanjega sveta, in sicer, da je njen fant Danijel Savić Daki jezen zaradi njenega vedenja. Izgubila je živce, pri tem pa naj bi se porezala s steklom.

Program je bil prekinjen, Jeleno pa so odpeljali v bolnišnico. Bila naj bi lažje poškodovana.

Iz televizije Happy sicer sporočajo, da je šlo za nesrečno poškodbo, zanikali pa so pisanje Blica, da naj bi Jelena dvignila roko nadse. Za rane naj bi bila kriva luč, ki se je razbila.

Po oskrbi poškodb, pogovoru pri psihiatru in počitku so temnolaso in tetovirano dekle že vrnili v šov in pred kamere. In to ne glede na to, da kaže znake anksioznosti in depresije.

Kje so meje, se ob tem sprašujejo mnogi ...