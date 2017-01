Najbolj modne na Balkanu

Hrvatice so znane po svoji skrbi za zunanjost, se pa, celo tistim z estrade, posvečanje videzu ne obrestuje vedno. Neven Ciganović pravi, da je imela lani pri tem še posebno nesrečno roko pevka Nina Badrić, ki je po njegovem mnenju najslabše oblečena Hrvatica leta 2016. Kot vrhunec slabega okusa je razglasil kombinacijo črnih pajkic z oranžnimi črtami ob straneh in črne mrežaste srajce, ki je ponujala pogled na pevkino spet nekoliko bolj okroglo postavo v spodnjem perilu. Neposrečeno kombinacijo, ki pa so jo nekateri mediji celo pohvalili, je pevka nosila na lanskoletnem tradicionalnem koncertu v zagrebškem parku Zrinjevac. Badrićevi je odvečne kilograme prejšnjega poletja pred letom 2017 uspelo odvreči, kako se bo odrezala pri oblačenju, pa bomo lahko prebirali konec naslednjega leta.



Na seznamu tistih, ki so družabnega kronista lani modno najbolj navdušili, so Severinina prijateljica Andrea Čermak, znana hrvaška odvetnica Jadranka Sloković in nogometaš Darijo Srna, prav na prestolu najbolje oblečenih pa se je znašla Nikolina Pišek Ristić. Lepo televizijsko voditeljico je med najboljše oblečene estradnice lanskega leta uvrstil tudi opravljivi spletni portal Tračara. Ta je med najbolje oblečene zvezde lanskega leta uvrstil še pevke Jeleno Karleuša, ki navdušuje z izvirnostjo, Severino in Natašo Bekvalac. Za najslabše oblečene estradnice lanskega leta je razglasil pevko Rado Manojlović, ki je modne policiste redno spravljala ob pamet že pred 2016., njeno stanovsko kolegico Tanjo Savić in Lepo Breno.