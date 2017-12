Najbolj brano: Intimni deli Lindsay Vonn in Tigra Woodsa na ogled vsem

Svoje telo je v popolnoma drugačnem okolju predstavila tudi Rebeka Dremelj. Družinska fotografija z morja dokazuje, da lepotica v resnici ni popolna. Pri tem se je spomnila na čase, ko je »brez težav pred fotoaparat, če je bilo to potrebno, stopila tudi v spodnjem perilu in se sprehodila v kopalkah po modni pisti. Ali pa nastopala v kratkem krilu pred več tisoč ljudmi. Potem pa preblisk. Aja, točno! To so časi, ko sem bila 'samo' Rebeka Dremelj. Ne žena in mama dveh otrok, ne ženska, ki je prebolela raka, ne ženska, ki se trudi vsak dan sproti usklajevati kariero, posel in družino.«

1. FOTO: Škandal kot ga ne pomnimo! Intimni deli Lindsey Vonn na ogled vsem

2. Šokantno priznanje Rebeke Dremelj, objavila je tudi dokaz

3. FOTO: Le kaj bo rekla noseča Tanja Žagar? Miki objema drugo

4. VIDEO: Seks posnetek z znano Slovenko pravi hit! Gledalo ga je 400.000 ljudi

5. FOTO: Vroča Cerarjeva v tangicah