Nagrajen šele mrtev

V ponedeljek se je na twitterju oglasil Duncan Jones, sin pred dobrim letom umrlega glasbenega velikana Davida Bowieja. Razlog za to je bila 58. podelitev glasbenih nagrad grammy, na kateri so Bowieju posmrtno podeliti kar pet kipcev, tako da je zmagal v vseh kategorijah, za katere je bil nominiran. »Tako ponosen sem nate, oče!« je zapisal Duncan, dodal fotografijo, na kateri drži glasbenika v naročju, in pripisal: »Držal bi te za vedno.« Na črno-belem posnetku je Duncan še najstnik. Gre za zelo intimen in zanimiv posnetek.



Čeprav so grammyji že davno izgubili slavo in so postali svoje nasprotje, saj slavijo ljubljence glasbene industrije, ne pa pravih glasbenikov, je bila letošnja podelitev prav zaradi Bowieja pod drobnogledom ljubiteljev glasbe, ki je sicer ne spremljajo. Bowie je umrl januarja lani za rakom, in to le nekaj dni potem, ko je izdal album Blackstar. Zgovoren je podatek, da legendarni glasbenik nikoli ni slavil na grammyjih, ko je bil še živ. No, tokrat je bil med drugim nagrajen za najboljšo rock skladbo leta, najboljšo rock izvedbo in najboljši album alternativne glasbe. Eno izmed nagrad je prevzel Donny McCaslin iz Davidove zasedbe, ki je igrala na plošči. »To je velika čast in privilegij, da ste me povabili prevzeti to nagrado za Davida. Delati z njim pri albumu je bilo sodelovanje z ustvarjalnim genijem, dobrim in izjemno duhovitim človekom.« Donny je komaj zadrževal solze, ko je dodal: »Njegove skladbe so bile neverjetne, bil je najbolj čudovit človek, kar sem jih spoznal.«



Nedavno so na televizijski postaji BBC2 predvajali dokumentarec z naslovom Let's Dance, v katerem razkrijejo, da je David za usodno obliko raka izvedel le tri mesece pred smrtjo. Režiser Johan Renck, ki je snemal z Davidom, preden je ta umrl, trdi, da je glasbenik, potem ko je izvedel za diagnozo, dejal, da ne bo hodil na terapijo, saj da je bolezen zmagala. Njegova smrt je močno pretresla svetovno javnost, po ulicah večjih mest se je zbralo na tisoče ljudi, ki so prepevali njegove skladbe. Duncan Jones je pri 45 letih že uveljavljen in cenjen režiser, med njegove največje uspehe spadajo znanstvenofantastični film Luna iz leta 2009, z bafto nagrajeni film Izvorna koda iz leta 2011 in sveži spektakel Warcraft, ki je v kinematografe prišel lani in osrečil ljubitelje te računalniške igrice. Njegova mama je slovita ameriška igralka, novinarka in model Angie Bowie – to je Angie iz skladbe skupine The Rolling Stones.