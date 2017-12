Nadlegoval najstniško prijateljico svoje hčerke

Igralcu Dustinu Hoffmanu skoraj ni para v upodabljanju čustvenih, morda tudi malce ranljivih značajev, kar je več kot dokazal v hitu Rain man. A za masko izjemnega igralca naj bi se skrival spolni plenilec. Ni se oziral na mladost, brzdal se ni niti pri prijateljicah svoje hčerke. Po obtožbah spolnega nadlegovanja, s katerima sta ga na začetku minulega meseca udarili filmska pripravnica Anna Graham Hunter, ki jih je tedaj štela komaj 17, in scenaristka Wendy Riss Gatsiounis, se jima je zdaj pridružilo še pet novih. Med temi tudi sošolka in prijateljica igralčeve posvojene hčerke Karine.



Cori Thomas je slavnega očeta svoje prijateljice in sošolke Karine kovala v zvezde in 1980. so se ji uresničile sanje, ko je z njima preživela čudovit dan v New Yorku. Malce ogledovanja, prijetno kosilo v hotelu, kjer je sveže ločeni Dustin tedaj bival, ko pa je napočil čas slovesa, je šla Cori z njim v hotelsko sobo, da počaka na starše. »Šel je pod tuš. Iz kopalnice pa se je vrnil le z brisačo, ovito okoli bokov, ki jo je nato spustil na tla. Mislila sem, da bom padla skupaj. Do tedaj še nisem videla nagega moškega.« Njeno nelagodje in ponižanje sta le še rasli, ko se je usedel na posteljo, tedaj sicer v kopalnem plašču, in jo prosil za masažo stopal. Ustregla mu je, saj jo je bilo preveč strah, da bi ga zavrnila. A čeprav jih je tedaj štela komaj 16, ni bila Hoffmanova najmlajša žrtev. Še leto mlajša je bila Pauline, ki jo je 1973. tedaj 36-letni zvezdnik zmamil na samo pod pretvezo, da ji bo pokazal pasjega mladička. Ko sta bila sama, jo je vprašal, ali želi videti še nekaj drugega – odpel si je hlače in se razgalil. »Nisem vedela, kaj storiti. A mi je dejal, da bo hitro opravil, zatem me je pospremil do taksija. Lahko sem le jokala, tako sram me je bilo.«



Nenadoma mi je za spodnjice porinil prste. Okamnela sem

Oglasila se je tudi Melissa Kester, ki je bila stara 20 let, ko si jo je oskarjevec zaželel. Nanj je 1987. naletela v glasbenem studiu, ko je Dustin z njenim fantom delal pri glasbi za film Ishtar. Ob njegovem povabilu v njegov zasebni malibujski studio je bila sprva polaskana, a je kaj hitro uvidela, da je bilo njeno navdušenje prenagljeno. »Nenadoma mi je za spodnjice porinil prste. Okamnela sem,« se spominja, ukrepala pa ni, saj ni želela vznemiriti fanta. Le počasi in neopazno se je odmaknila. Dustin jo je za tem ničkolikokrat klical, dokler ni zbrala poguma in mu zabrusila, naj jo že pusti pri miru. Podobno zgodbo ji je povedala statistka iz istega filma. Zvezdnik ji je po zabavi ob zaključku snemanja ponudil prevoz domov. Bilo mu je vseeno, da so bili v avtu tudi drugi: stisnil se je k njej in ji šel z roko pod krilo. »Smehljal se je, okoli naju so bili drugi ljudje, le kaj so si mislili o meni?« je razkrila anonimna igralka, ki jo je Hoffman nato povabil k sebi in ji v roke stisnil dvajsetaka. »Pri njem sva seksala, a glede na stanje, v katerem sem bila, ne morem reči, da je bilo povsem sporazumno.«

Soigralke in statistke so bile njegove najljubše tarče. O tem priča izpoved Kathryn Rossetter, ki je, ko je dobila vlogo njegove ljubice v broadwayski uprizoritvi drame Smrt trgovskega potnika, mislila, da je zadela terno. Osem dolgih tednov bo namreč igrala ob svojem idolu! A je že tretji dan vaj videla, kako grenko se je zmotila. Tedaj jo je med odmorom za kosilo namreč povabil v hotelsko sobo, kjer si je namudoma slekel srajco in jo prosil za masažo hrbta. »Metodično igranje. Pripravljava se na vlogo,« si je naivno mislila, nato pa spoznala, da je bil to le uvod v dolgotrajno zlorabo. Med odmori predstav jo je grabil za prsi ali se dotikal stegen, pred moškim delom ekipe ji je potegnil srajco in razgalil prsi. »Vsak večer sem domov šla v solzah,« se je spominjala. Da je bilo vse še huje, so mu pomagali tudi drugi. Njegov garderober jo je, denimo, večkrat poklical v igralčevo garderobo, medtem ko je morala Dustinu masirati stopala, pa je sam stražil pred vrati. Ko se je po pomoč obrnila na vodilne v produkciji, so jo ti zavrnili, naj molči, če si ne želi uničiti kariere.