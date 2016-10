Nad bivšega partnerja poslal plačane morilce?

Klobčič se vse bolj zapleta. Namesto da bi raperski mogotec Suge Knight, ki je na začetku leta 2015 svojega prijatelja Terryja Carterja povozil do smrti, režiser Cle Bone Sloan pa je zaradi njega pristal v bolnišnici, vse moči usmerjal v obrambo, izza rešetk, kjer čaka na sojenje, kaže na druge. Čeprav se je že dan po uboju predal oblastem. Sprva se je namreč razglasil za nedolžnega, češ da je dejanje zagrešil v samoobrambi. Nato je v sodne klopi zvlekel stanovskega kolega Chrisa Browna, ker so ga na zabavi, ki jo je Brown priredil dve leti prej, zaradi nezadostnega varovanja sedemkrat ustrelili. Zdaj pa je pred sodnika zvlekel še raperja Dr. Dreja, češ da je nadenj poslal plačanega morilca.



Suge in Dr. Dre sta bila poslovna partnerja. Leta 1991 sta ustanovila glasbeno založbo Death Row Records, a sta šla pet let pozneje vsak po svoje. Vsaj uradno. Na tihem naj bi – tako zdaj razpreda Suge – sklenila dogovor, da bo Suge do konca življenja dobival 30 odstotkov zaslužka nekdanjega partnerja. Izkupiček je bil pred dvema letoma resnično astronomski, saj si je Dr. Dre s prodajo svoje znamke slušalk Beats podjetju Apple odebelil račun za okroglo milijardo dolarjev. Od tega bi moralo približno 330 milijonov romati v Sugeev žep. A namesto da bi se Dr. Dre držal dogovora, je nad nekdanjega prijatelja poslal plačane morilce. Prvič jeseni 2014, malce po končanem poslu z Applom, nato pa še enkrat nekaj mesecev pozneje. Osvežimo si spomin. Zabavo, ki jo je leta 2014 gostil Brown, je Suge končal v mlaki krvi. Pristal je v bolnišnici s šestimi kroglami v telesu, a se je izlizal. Čeprav je bil nočni klub 10ak, kjer so odjeknili streli, poln varnostnih kamer, ni policija nikogar prijela. Moški, znan le pod vzdevkom T-Money, naj bi policistom celo priznal – piše v sodnih spisih tožbe, ki jo je Suge vložil proti Dr. Dreju –, da je streljal, ker mu je za to plačal Dr. Dre. Ta z izvedbo ni bil zadovoljen, zato je poskusil znova. Mastno je podkupil Knightova prijatelja Carterja in Sloana, da bi enkrat za vselej pokončala trdoživega raperja, a namesto da bi opravila nalogo, sta jo skupila sama. Carter povožen do smrti in Sloan v bolnišnici – Suge se je pač branil. »Vsega je kriv Dr. Dre. On je tisti, ki stoji za temi zločini,« je sodišču povedal Suge Knight, ki zahteva dobrih 330 milijonov, ki naj bi mu jih bil obtoženi dolžan, ob tem pa še odškodnino. Njegov odvetnik pa je dodal, da resničnost trditev potrjuje dejstvo, da je bilo Knightovo življenje prvič ogroženo malce po pogodbi, ki jo je Dr. Dre sklenil z Applom. Ob tem je sodišču predložil tudi kopije čekov, ki sta jih pokojna Carter in ranjeni Sloan dobila kot plačilo za umor. Z enega od Dr. Drejevih računov naj bi na Sloanovega priromalo 300 tisočakov, in sicer le nekaj tednov pred usodno nesrečo. Dr. Drejev zagovornik je zgolj pripomnil, da so vse obtožbe izvite iz trte, saj med nasprotnikoma na sodišču že od leta 1996 ni več nikakršnih poslovnih stikov.