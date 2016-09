Načrti Gorskega zdravnika: pričakujemo ga v Sloveniji

Skoraj smo bili priča izjemnemu dogodku, saj bi moral slavni igralec Hans Sigl, bolje poznan kot dr. Martin Gruber iz serije Gorski zdravnik, obiskati Ljubljano. Pri Pro Plusu so ga namreč povabili na njihovo tradicionalno Popovo Promenado in vse je bilo že dogovorjeno, ko je načrte prekrižal nepričakovan projekt. Njegov predstavnik se je gostiteljem lepo zahvalil in iskreno opravičil za odpoved obiska, najbolj zvesti oboževalci, med katerimi ne manjka slavnih Slovencev, pa bodo morali počakati na novo priložnost, ko bo oboževani zdravnik razveselil ljubitelje priljubljene nanizanke. Zdi se, da ga bomo pričakali v kratkem, saj Sigl ne skriva navdušenja nad slovenskimi oboževalci in si želi obiskati Slovenijo. Očitno ga bomo že kmalu pričakali, tako kot smo Esmeraldo, ki je obnorela našo podalpsko deželo, le da se bodo pri dr. Grubarju v prvih vrstah gnetle oboževalke z napotnico in diagnozo. Te se namreč tako vživijo v njegov lik, pri čemer pozabijo, da v resnici sploh ni zdravnik, ampak igralec.

