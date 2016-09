Nabunkala publicista, ker je prodajal podatke?

Znana ni le po eleganci, ki jo izžareva na svetovnih modnih brveh, in izklesanem telesu, temveč tudi po neukrotljivem temperamentu in izbruhih besa. Nekateri so jo ožigosali celo za najbolj neprijetno manekenko vseh časov. A čeprav se britanska krasotica Naomi Campbell v minulih letih trudi spremeniti javno podobo, jo sence preteklosti zasledujejo na vsakem koraku. Vselej, ko na plan privre prepir, v katerega je vpletena, vsi s prstom kažejo nanjo kot na krivko. Tudi zdaj, ko jo je nekdanji publicist obtožil napada – ironično, prav tisti, ki je lani skrbel za njeno izboljšano, umirjeno javno podobo. Vročekrvna lepotica naj bi se zakadila vanj, mu iz rok poskušala iztrgati mobilnik, nesrečnež pa naj bi odkorakal s povsem potolčenim obrazom. »V zadnjih letih se lepo vede, a zasleduje jo sloves, ki si ga je pridobila v mlajših letih,« ji je v bran skočil prijatelj, trdeč, da je Naomi 26-letnemu publicistu sicer poskušala vzeti telefon, ker naj bi paparacem pošiljal sporočila, kje je zvezdnica. »A pretepa ni bilo. Naomi se niti sanja ne, kje je staknil modrice.«



Vsaka zgodba ima dve plati in pripoved o manekenkinem zadnjem izbuhu, ki se je pisala lani decembra, ni nikakršna izjema. Campbellova je tedaj okrevala po operaciji noge, ki jo je za nekaj časa prikovala na invalidski voziček. Ali pa si je pri počasni hoji pomagala z berglami. Kar naj bi izkoristil podplačani publicist, ki naj bi si poskušal odebeliti denarnico tudi tako, da je tabloide obveščal, kje se lepotica zadržuje. Kar je prišlo na ušesa Naomi, v kateri je tedaj zavrelo, da je poizkušala izdajalčev telefon zalučati daleč stran. To je začetek zgodbe, ki se piše v dveh različicah.



Po pričevanjih publicistovih znancev naj bi se med njim in Naomi stkala tesna vez, ko se ji je tistega decembrskega dne pred božičem odpeljalo. Obtoževati naj bi ga začela izdajanja informacij in se poskušala polastiti njegovega telefona, pri čemer se je zatekla k uporabi sile. Drugačno zgodbo pa pripovedujejo njeni prijatelji, češ da je mladeniča zapeljal svet bogatih in slavnih. »Njen življenjski slog ga je zaslepil, da je postal že blodnjav,« pripovedujejo in pridajajo, da je Campbellovi žal, da mu je iztrgala telefon, a da je postajala že malce paranoična, ker so ji na vsakem koraku sledili paparaci. »A trditve, da ga je poškodovala, so več kot privlečene za lase. Ne nazadnje je okrevala po operaciji. Še vedno je imela šive, bila je le polmobilna.« Zdaj se je oglasilo še podjetje, pri katerem je mladenič delal. Po njihovih besedah naj bi se Campbellovi malce preveč približal, zaradi česar so ga razrešili naloge in ga poslali na dopust. Manekenka tako tistega dne, ko je nenapovedano potrkal na njena vrata in naj bi med njima izbruhnil prepir, sploh ni bila več njegova varovanka.