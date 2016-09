Na zmenku zamočil s tatarskim biftekom

Njuna zgodba se piše kot pravljica. Kot najstnika, še preden se je prebil med svetovne teniške velikane, ga je osvojila z enim samim nasmehom, po večletni romanci, ko sta v Franciji letela nad čarobno Provanso, pa je Novak Đoković vendar zbral pogum in srednješolosko ljubezen Jeleno zaprosil za roko. In ni se še odvrtelo leto od poroke, ko sta ljubezen okronala s prihodom sinka Stefana. Čeprav je bilo to manj kot pred dvema letoma, se je začelo šušljati, da je njun pravljični zakon v škripcih. Še več, bila naj bi tik pred ločitvijo, zadnji žebelj v krsto njune pojemajoče ljubezni pa naj bi zabila ena najbolj vročih zvezd Bollywooda, mamljiva Deepika Padukone.



Pisalo se je leto 2005. Novak jih je štel 17, njegova kariera je bila še v povojih, ko je zagledal bleščeč nasmeh, ob katerem mu je vzelo sapo. In tam je stala – rjavolasa, sloka Jelena, ki mu je nemudoma spodnesla tla pod nogami. A če jo je želel očarati, mu je, vsaj na prvem zmenku, pošteno spodletelo. S samozavestjo mladeniča, pred katerim se razgrinja še vse življenje, je zanjo naročil tatarski biftek, ne vedoč, da ni naročil njej ljubega zrezka, ampak surovo meso. Kar pa mu je očitno oprostila, saj so njuna medsebojna čustva le rasla. »Hvala bogu, da sem jo spoznal še pred teniškimi uspehi. Zato namreč vem, da me ljubi zaradi mene samega in ne mojega denarja ali slave,« je dejal športnik, ki je svojo damo predlansko poletje popeljal pred oltar. In čeprav nekateri pravijo, da je zakon smrt za ljubezen, ji je na njuno drugo obletnico vseeno svečano dejal, da »nikoli ni podvomil, niti z enim utripom srca, ali bosta skupaj za vedno. To, da si v mojem življenju, je velikanski blagoslov.« A čeprav je njegovo ljubezensko izpoved nosil topel julijski vetrič, so nad njuno idilo tabloidi že gnali temne oblake govoric.



Velikokrat se fotografira z lepo Ukrajinko Victorio, so na začetku minulega meseca začeli mleti mlini govoric, čeprav je našobljena blondinka zgolj ena v vrsti Đokovićevih preštevilnih oboževalk. A če so to nato pustili pri miru, je precej bolj rohnelo, ko so tenisača že marca opazili v družbi omamno lepe bollywoodske dive Deepike, ki so ji skoraj nemudoma pripisali vlogo njegove skrivne ljubice. Športnik je zatrdil, da je krasotica le ženina prijateljica, govorice niso potihnile. Stopnjevale so se do točke, ko naj bi bil na videz trden zakon pred ločitvijo, Jelena pa naj bi celo že ločila njune bančne račune. »Vsi se v zasebnem življenju srečujemo s težavami in izzivi. A z njimi se moramo spoprijeti, težave premagati. In premagal sem jih. Življenje teče naprej,« je zdaj obrazložil, njegova Jelena pa je že objavila njuno ljubečo fotografijo, s katero želi enkrat za vselej zatreti zlobne govorice. Ne nazadnje slika pove več kot tisoč besed.