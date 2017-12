Na zasluženem oddihu kaže mišice

Njegova pot do svetovne slave se je začela v glasbenih vodah – bil je uspešen raper in vodja skupine Marky Mark and the Funky Bunch, ki je nanizala kar več svetovnih uspešnic. Sledila je izjemna preobrazba, saj se je Mark Wahlberg več kot uspešno spremenil v igralca in si za svoje delo prislužil že dve nominaciji za oskarja. Za njim je še eno uspešno poslovno leto, zato je svoji družini privoščil zasluženi oddih na prečudovitem Barbadosu.



Danes 46-letni igralec je še vedno v odličnem fizičnem stanju, njegova 39-letna žena Rhea Durham, ki je po poklicu supermodel, je s svojim pogledom vdano počivala na njegovih mišicah.

Mark je bil v zadnjih mesecih veliko zdoma, saj je snemal film Mile 22, zaradi katerega si je tudi moral povrniti bolj mišičasto telo. Igralec iz Massachusettsa, velik ljubitelj morja, ni poskušal prikriti svojega veselja nad čofotanjem. Z Rheo sta skupaj od leta 2001, poročila pa sta se leta 2009 na Beverly Hillsu. Skupaj imata dve deklici, 14-letno Ello Rea in sedemletno Grace, ter dva sinova, 11-letnega Michaela in devetletnega Brendana. Družinske počitnice na rajskem otoku so prišle kot nalašč, saj bi ga sicer čakala zahtevna promocija za njegov najnovejši film Ves denar sveta, ta je dočakal premiero na božič.



Gre za pretresljivo zgodbo o ugrabitvi šestnajstletnega dečka, posneto po resničnih dogodkih – 1973. leta so v Rimu ugrabili Johna Paula Gettyja III., vnuka ameriškega bogataša Johna Paula Gettyja. Mama poskuša prepričati svojega dedka, da bi zanj plačal odkupnino, a tega ne želi storiti. Mark upodablja agenta Cie, ki naj bi pomagal najti ugrabljenega sina. Film je še pred prihodom na velika platna dvignil veliko prahu, ker je prvotno vlogo skopuškega dedka igral Kevin Spacey. Odkar pa se je igralec znašel v vrtincu spolnega škandala, zaradi česar je njegova kariera doživela brodolom, so film spremenili. Ridley Scott ga je v celoti odstranil iz filma, njegovo vlogo pa je odigral prav tako odličen Christopher Plummer. Zaradi tega se je napovedana premiera težko pričakovane kriminalke prestavila na konec leta.