Na ukradenih posnetkih tudi Pippin goli zaročenec

Sestra cambriške vojvodinje Pippa Middleton je na koncu z živci! Neznani nepridiprav je vdrl v njen zasebni mobilni telefon in z njega ukradel vrsto fotografij. Med 3000 posnetki, do katerih se je dokopal, naj bi bila tudi posnetek Pippe v poročni obleki ter gola fotografija njenega zaročenca, milijonarja Jamesa Matthewa. Poleg 33-letne ljubljenke britanske visoke družbe in njenega 40-letnega zaročenca sta na posnetkih menda Pippina sestra Kate, njen mož princ William ter njuna otroka pa tudi drugi člani kraljeve družine.



Cena: 50.000 funtov



Tat je ukradeno robo že ponudil medijem. Najprej je o fotografijah obvestil britanski tabloid The Sun. Od 3000 fotografij, ki jih je Pippa hranila v aplikaciji icloud, jih je ponudil 40. Tabloid bi moral zanje plačati 50.000 funtov (več kot 57.000 evrov), a je ta sodelovanje zavrnil in o ponudbi nemudoma obvestil policijo. Vir blizu Pippi je potrdil, da so ukradene fotografije resnično njene, da je tako, pa gre soditi tudi po odzivu njenih pravnih zastopnikov. Ti poskušajo, ob policiji, prav tako najti tatu, ki ima pri sebi sporne posnetke. Če heker teh ne bo mogel prodati na Otoku, naj bi jih poskušal ponuditi še ameriškim medijem, a se kupčije ne bo šel, če mu bo Pippa prej sama odštela zahtevano vsoto.

