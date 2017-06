Na trajektu napadli prijateljico Tine Maze

SPLIT – Najboljša hrvaška alpska smučarka Janica Kostelić je v soboto na trajektu iz Splita proti Braču doživela neprijetno izkušnjo, saj jo je skupina več ljudi verbalno napadla. Hrvaški mediji so poročali, da naj bi bili izgredniki člani navijaške skupine Torcida. Splitska policija je pridržala 12 ljudi, med njimi dva mladoletnika.

Kostelićeva, zdaj državna sekretarka za šport, je incident na trajektu prijavila policiji, ki je posredovala zaradi kršitve javnega reda in miru, pridržala pa 12 ljudi, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Vsi se bodo danes zagovarjali pred sodnikom za prekrške v Splitu.

Obkolili avto

Na trajektu so obkolili vozilo, v katerem je bila Kostelićeva s še dvema ženskama, ter jo začeli glasno zmerjati in obkladati z vulgarnimi žaljivkami. Nadaljevali so tudi po izkrcanju s trajekta v kraju Supetar.

Policisti so napadalce odkrili ob pomoči videoposnetkov, ki so jih naredili ostali potniki na trajektu. Hina navaja, da je bil v skupini najstarejši moški star 27 let.

Incident sta že obsodila hrvaška vlada in olimpijski komite.

Napadli tudi Mamića

Pred dnevi se je podoben incident pripetil v Bolu na Braču, kjer je mlajši moški močno udaril svetovalca nogometnega kluba Dinamo iz Zagreba Zdravka Mamića. Napadalca so ujeli Mamićevi prijatelji, ki so ga pridržali do prihoda policije.