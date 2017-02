Na superbowlu najbolj blestela Lady Gaga

Amerika se je zavila v rdečo, modro in belo ter vsaj predvčerajšnjim pozabila na trenutno napeto politično sliko države. Ne le ker je v ospredje stopil šport, ko sta se na za Američane največjem športnem dogodku leta v velikem finalu ameriškega nogometa pomerili moštvi New England Patriots in Atlanta Falcons, ampak je svojo patriotsko noto veledogodku dodala tudi Lady Gaga, ki na presenečenje večine 13-minutnega nastopa med polčasom ni zabelila z močnimi političnimi in protitrumpovskimi podtoni. Prednost je dala čisti zabavi. »Tu smo, da vas razveselimo in zabavamo!« je zakričala nabito polnemu stadionu v teksaškem mestu Houston in več kot 100 milijonom gledalcem pred malimi zasloni. Nato pa priredila verjetno nastop svojega življenja ter poskrbela za morebiti najbolj spektakularno predstavo v 51-letni zgodovini superbowla.



Sestrina ideja



Obljubljala je nepozaben nastop, s katerim bo zasenčila predhodnike. In ga resnično ponesla na novo, višjo raven. Dobesedno. Namesto tradicionalnega začetka na varnih stadionskih tleh je prve tone namreč zapela s strehe stadiona. Začenši s patriotsko God bless America (Bog, blagoslovi Ameriko), ki jo je spletla v mozaik preostalih patriotskih skladb. V ozadju pa je kot iz kresničk zaplapolala ameriška zastava – sestavljena iz lučk flote 300 dronov. Nakar je, vpeta v žice in v tesnem srebrnem svetlikajočem se dresu, poletela s strehe na trdna tla. Tam se je začela dirka neutrudljivega nastopa, v katerem je postregla s sestavljanko svojih največjih hitov. Od Let's dance in Poker face do Born this way, kar je sklenila z uspešnico Bad romance.



O nastopu med polčasom superbowla naj bi glasbenica sanjarila od otroških let, menda od četrtega. A četudi je imela četrt stoletja časa za načrtovanje, ji je končno idejo za spektakularni prihod z neba dala sestra Natalie. In čeprav so se v dneh odštevanja do velikega dne pojavljala namigovanja, da se ji bodo pridružili zvezdniški gostje, je nato žarela le njena zvezda. Raje se je odločila za solistični nastop, pri katerem ji je – kot na koncertih – na pomoč priskočila množica plesalcev, za dodatno naelektrenost v zraku pa so poskrbeli dimni topovi, ognjeni plameni in za konec, seveda, udaren ognjemet. Finančni vložek: menda vrtoglavih deset milijonov ameriških dolarjev!



Na voljo je imela le 13 minut neprekinjenega nastopa, pa vendar je tudi tako kameleonski pevki uspelo med prepevanjem kar trikrat spremeniti videz. In si je, ko je sedla za klavir, vzela še nekaj sekund, da je pozdravila mamo Cindy in očeta Joeja.



Kot pri nepozabnem obroku mora tudi pri neponovljivi predstavi udarnemu začetku slediti nepozaben, vsaj toliko udaren zaključek. Ki se Lady Gaga ni izmuznil med prsti. Ko je zapela še zadnjo noto, je silovito odvrgla mikrofon, skočila z odra in med skokom ujela svetlikajočo se, kot z dragulji obloženo žogo za ameriški nogomet. Ter izginila v črnino. »Najbolj neverjetna stvar superbowla si bila vsekakor ti, Gaga,« ji je čivknil Tony Bennett. »Odlično opravljeno,« mu je sledil Ringo Starr. »Vedno si mi bila všeč, zdaj te ljubim! Neverjetno,« se jima je pridružil Chris Pratt. S hvalo nista varčevali niti Hillary Clinton in Ivanka Trump. A to so le kapljica v morje slavospevov, ki jih je zvezdnica požela.