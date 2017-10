Na računalniku zvezdnika našli vodnik, kako seksati s triletnico

LOS ANGELES – Ameriško javnost je pretreslo policijsko odkritje na domu Marka Sallinga iz serije Glee. Na sodišču je priznal posest otroške pornografije. Imel je tudi nekakšen vodnik, kako naj ima odrasli moški spolni odnos s triletno deklico, poroča britanski The Sun. Na njegovem računalniku ni manjkalo posnetkov spolno zlorabljenih dojenčkov in malčkov. Našli so več kot 50.000 fotografij in posnetkov zlorabljenih otrok, zaradi česar mu grozi 4 do 8 let zaporne kazni. Poleg tega bo moral plačati 50.000 dolarjev žrtvam s fotografij. Med posnetki so menda tudi takšni, ki so bili ustvarjeni v Veliki Britaniji. Našli so tudi posnetke sadističnih in mazohističnih prizorov.

Prijavila ga je ljubimka

Oblasti so prepričane, da je samo aprila 2015 na svoj računalnik prenesel več tisoč posnetkov otroške pornografije in jih nalagal vse do decembra 2015. Menda je tudi skušal prikriti svoj IP-naslov. Da ima bolna nagnjenja, je postalo jasno, ko je posnetke razkril eni izmed svojih spolnih partneric. Ta ga je tudi prijavila policiji. Dokumenti razkrivajo, da je imel igralec fotografije strogo urejene po starosti deklic. Najmlajše so štele dve leti.

Salling je podpisal soglasje, zaradi katerega se mora izogibati mlajšim od 18 let, sledi še psihološko in psihiatrično zdravljenje v sklopu programa. Odslužiti bo moral tudi zaporno kazen.

Napadel tudi bivšo

Salling se je nekoč že moral zagovarjati zaradi spolnega napada. Roxanne Gorzela ga je obtožila, da jo je prisilil v spolni odnos brez zaščite. Ker se s tem ni strinjala, jo je potisnil po tleh, pri čemer si je hudo poškodovala koleno. Nekdanja zaljubljenca sta se pogodila, on pa ji je za duševne bolečine in telesne poškodbe plačal dva milijona

Salling je sicer v seriji Glee igral Noaha 'Pucka' Puckermana.