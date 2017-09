Na prodaj košček šest let stare torte

Kos kraljeve poročne torte bodo dali naslednji mesec na dražbo, kot so sporočili dražitelji na Otoku, ki seveda upajo, da bodo zanj iztržili kar največ. Pred tremi leti so za podoben košček dobili skoraj šest tisoč funtov.

Rezina sadne torte, ki so jo povabljenci lahko občudovali in okusili na poroki princa Williama in Kate aprila 2011, naj bi novega lastnika dobila 27. septembra, že zdaj pa so na voljo njene fotografije; sladica je položena v lično, posebej za to priložnost narejeno škatlico krem barve s pozlato, ki sta jo oblikovala Peter Windett in Sally Mangum. Zraven spada posvetilo z natisnjenim kraljevim grbom in napisom: Z najlepšimi željami, njegova visokost princ Waleški in vojvodinja Cornwalska ob poroki njegove visokosti vojvoda in vojvodinje Cambriške.

Takšna darilca so za spomin na dogodek dobili gostje na kraljevi poroki pred dobrimi šestimi leti, kdo je lastnik tega, ki ga bodo zdaj dražili, pa ni znano. Spomnimo, dih jemajočo osemnadstropno torto je izdelala slaščičarka Fiona Cairns; mojstrovini se je z ekipo posvečala kar pet tednov, a trud je bil poplačan, ko so svatje z ženinom in nevesto na čelu onemeli, ko so jo pripeljali na sprejem v Buckinghamsko palačo.

6000 funtov je dal pred tremi leti nekdo za podobno rezino, kos kraljeve sadne torte pa bo letos dobil novega lastnika 27. septembra.

Fiona je bila seveda lahko ponosna na svoje delo in ne nazadnje čast, da je lahko naredila kraljevo poročno torto, v nekem intervjuju je pozneje povedala: »Celotna torta – pa ne samo torta, tudi drugi elementi poroke – je bila Katina ideja. Vse to je zraslo v njeni glavi. Zelo je kreativna ženska, in tudi zato je bil končni izdelek tako poseben,« je priznala in pojasnila, da je bil dogodek kljub ogromnemu zanimanju z vsega sveta ter vseprisotnim kameram predvsem osebna zadeva: »Kate je tudi v resnici tako prijazna, kot je videti na posnetkih, res je prijetna ženska. Precej prej mi je dala 17 različnih rož in listov ter pripomnila, da bi rada imela kaj od tega na torti. Pozneje je skromno in malce v zadregi priznala, da ni mislila, da bom uporabila vse, jaz pa sem si tako dolgo belila lase z vprašanjem, kako naj skupaj smiselno postavim denimo rododendron in sivko, da mi je uspelo. Tega res ni pričakovala, a ker je imela vsaka rastlina zanjo neki pomen, je bila nato tudi torta zelo osebna in posebna. Vključila sem še čipko, kakršno je imela na obleki.«

Po poroki se ji je Kate osebno zahvalila, da je torta presegla pričakovanja mladega para, pa ji je v telefonskem pogovoru zatrdil tudi kraljičin osebni slaščičar. »In takrat sem si končno lahko natočila kozarček šampanjca in si oddahnila,« je sklenila Fiona.





Kraljičina najmanj cenjena? Septembra 2015, 68 let po poroki kraljice Elizabete II. in princa Philipa, so košček njune poročne torte, ki je imela štiri nadstropja, prodali za 500 funtov, leto prej pa je rezina Dianine poročne torte, stara 33 let, zamenjala lastnika za dobrih 800 funtov.