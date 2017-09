Na prestolu si želi sedeti še štiri leta

Sveti oče Benedikt XVI. je odločitev sporočil prek Vatikana, na veliko presenečenje vseh. Nizozemska kraljica Beatrix si je pomagala s posnetkom prek youtuba, španski kralj Juan Carlos s podpisom v parlamentu, britanska kraljica Elizabeta II. pa je že pred časom namignila, da o abdikaciji ne razmišlja. Ta je vsaj v britanski palači nekaj groznega: njen stric Edward VIII. se je leta 1936 odpovedal prestolu, da bi se poročil z ločenko Wallis Simpson.



Nič ne kaže, da se bo to kdaj spremenilo, čeprav je Elizabeta stara 91 let in se je njen mož princ Philip pred dnevi uradno upokojil, star 96. A se vse bolj zdi, da bo njun prvorojenec Charles, ki bo prihodnje leto dopolnil 70 let, vse bolj prevzemal materine obveznosti, čeprav uradno ne bo nosil naziva kralj. Viri iz palače so izklepetali, kar naj bi kraljica povedala svoji družini: če bo pri 95 letih še sedela na prestolu, bo zaprosila za vpeljavo zakona o t. i. regentstvu, začasnem vladanju, po katerem bi Charles postal regent. Njeno osebje menda že pripravlja vse potrebno. »Kraljica hoče poskrbeti, da bo naredila za državo in ljudi vse, kar je v njeni moči. Zaveda se svojih let, rada bi videla, da bo prenos krone potekal brez težav, ko bo prišel čas za to,« je dejal neki vir, Clarence House, kjer živi princ Charles, načrta o regentstvu ni komentirala.

9. septembra 2015 je postala najdlje vladajoča monarhinja in presegla svojo praprababico Viktorijo, je tudi najdlje vladajoča vodja države na svetu.



No, načrti o prenosu oblasti se zdijo še kako realni in sovpadajo z odhodi nekaterih dolgoletnih uslužbencev kraljevih iz Buckinghamske in tudi Kensingtonske palače, kjer živi mlajša generacija kraljevih. Med drugim je odšel kraljičin osebni sekretar, 55-letni sir Christopher Geidt, zamenjal ga bo 50-letni Edward Young. O odhodu naj bi razmišljala tudi zasebni sekretar princa Williama Miguel Head in zasebni sekretar princa Harryja Ed Lane Fox, vojvodinja Cambriška pa je že najela novo pomoč, njena osebna sekretarka bo oktobra postala Catherine Quinn, zdajšnja vodja oxfordske poslovne šole.

Elizabeta II. je najstarejša kraljica z najdaljšim stažem in tudi najbolj delavna. A kljub temu in čeprav je dobrega zdravja se vsi, tudi ona, zavedajo, da 90-letnik ne zmore vsega, tega ne gre niti pričakovati. Mlajši sicer prevzemajo vse več dolžnosti, že septembra bosta William in Kate postala kraljeva s polnim delovnim časom, več obveznosti naj bi naložili tudi princu Harryju. »Kot vselej si želi kraljica čim manj razburjenja in vznemirjanja,« je dejal neki dobro obveščeni vir.